Kameraeksperter: Det bedste mobilkamera nogensinde sidder i de nye iPhones

De uafhængige og anerkendte kameraeksperter hos DxOMark har testet de nye iPhone 8 og 8 Plus og er ikke i tvivl: Apples nye telefoner er udstyret med de bedste mobilkameraer nogensinde.

Når en smartphone præsenteres, kaster producenten rundt med floskler og superlativer.Hurtigste processor, skarpeste skærm, bedste kamera.Det samme skete ved Apples seneste lancering af selskabets nye iPhones, og det virker til, at Apple har ret på det sidste punkt.DxOMark, en uafhængig samling af kameraeksperter, har testet de to nye iPhone 8-telefoner (8 og 8 plus) og fundet frem til, at det er de bedste kameraer nogensinde i en smartphone (score: 92 og 94).Dermed bliver HTC og Google slået af pinde. De har ellers haft kronen med Google Pixel og HTC U11 (score: 90).Det er særligt de to nye iPhones HDR-evner, der trækker op, ligesom kameraet er bedre til at fastholde detaljer i lyse og mørke områder end sidste års iPhone 7 og 7 Plus.Og så skulle Apples “portræt”-funktion, hvor kameraet laver en falsk udtværing af baggrunden via software for at efterligne et spejlreflekskamera, være det bedste på markedet lige nu.DxOMarks liste er dog ikke fuldendt.DxOMark valgte for nyligt at ændre på metoden, som selskabet anvender til at teste kameraerne. Derfor er der en række smartphones, som ikke længere er på listen. Det gælder eksempelvis Samsungs S8-telefoner og den endnu bedre Note 8.Man må dog formode, at Apples placering stadig er relativt retvisende, når iPhone 8 og 8 Plus slår Google Pixel og HTC U11, der før var de bedste kameramobiler.Dog er både Huawei og Google på vej med nye smartphones, som forventes at have bedre kameraer end sidste års modeller.Derfor kan Apples position som producent af verdens bedste mobilkamera være talte.Omvendt har DxOMark endnu ikke testet Apples iPhone X, der først udkommer til november, og som har et højere blændetal end iPhone 8 og 8 Plus.Læs også: