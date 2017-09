Morgen-briefing: Salg af Nets lige på trapperne - kan være klar inden for få dage / Uber: Vi er snart klar til at køre i Danmark igen / Gigant-fusion på vej i teleindustrien / Ny type Facebook-annoncer kan målrettes efter de fysiske butikker, du besøger

Salg af Nets lige på trapperne - kan være klar inden for få dage. Uber: Vi er snart klar til at køre i Danmark igen. Gigant-fusion på vej i teleindustrien. Ny type Facebook-annoncer kan målrettes efter de fysiske butikker, du besøger. Microsoft og Facebook færdig med at lægge vildt søkabel. Netcompany forlænger aftale om Borger.dk.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne mandag morgen.Et salg af danske Nets kan være lige på trapperne.Ifølge Bloomberg er detaljerne i et salg til den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman stort set på plads, og parterne planlægger en offentliggørelse af salget inden for ganske få dage.Børsnoterede Nets vil ikke sige andet, end at der pågår drøftelser om et muligt købstilbud på selskabet.Nets blev 2014 overtaget af kapitalfondene Bain Capital og Advent International sammen med ATP. De betalte dengang 17 milliarder kroner for selskabet, som de børsnoterede selskabet i 2016 med en værdiansættelse på 30 milliarder kroner.Den kontroversielle samkørselstjeneste Uber sigter efter inden alt for længe at åbne i Danmark igen, efter selskabet i foråret blev forbudt herhjemme.“Vi er kommet for at blive. Inden for tre år regner jeg med, at man igen kan køre med en Uber-chauffør i Danmark - og gerne før,” siger selskabets politiske direktør i Norden og Baltikum, Kåre Riis Nielsen, til Berlingske.Uber har stadig omkring 40 mand tilbage i Danmark, hvoraf størstedelen sidder i udviklingafdelingen i Aarhus, hvor de udvikler på Ubers app.Kåre Riis Nielsen siger til avisen, at Uber ‘deler’ tankerne bag den lovgivning, som satte en stopper for Uber i Danmark, nemlig ideen om, at taxa-området skal være ordentligt reguleret.“Flertallet i Folketinget vil gerne være sikker på, at der bliver betalt skat, og at området er ordentligt reguleret. Det mener vi, at man kan gøre gennem vores applikation,” siger han.Amerikanske T-Mobile er på trapperne til at fusionere med konkurrenten Sprint.T-Mobile US - der ejes af tyske Deutsche Telekom - er det tredje-største telefirma på det amerikanske marked, mens Sprint - der ejes af japanske SoftBank - er det fjerde-største.Ifølge Reuters er det aftalen, at SoftBank får en ejerandel på mellem 40 og 50 procent af det fusionerede selskab, mens Deutsche Telekom bliver hovedaktionær.En endelig aftale ventes på plads i løbet af oktober. Fusionen vil skabe et selskab med mere end 130 millioner abonnenter, der kommer til at bide de to store spillere på det amerikanske marked, Verizon og AT&T, i hælene.En ny type Facebook-annoncer vil gøre det muligt for annoncører at købe annoncer, som er målrettet din færden i den fysiske verden.Det betyder, at du eksempelvis pludselig vil kunne modtage annoncer på Facebook fra butikker, som du har besøgt i den virkelige verden.Det hele vil kunne køre automatisk, da mange brugere har givet Facebook tilladelse til at tracke deres færden i den virkelige verden.Ifølge Facebook lægger vi stadig langt de fleste af vores penge i fysiske butikker, og selskabet har længe været interesseret i en måde, hvorpå det kan koble sig på denne trafik.Du kan læse mere om den nye annoncetype hos Facebook selv: Introducing more ways to drive offline outcomes. Microsoft, Facebook og selskabet Telefonica er færdig med udrulningen af søkablet Marea, der strækker sig 6.600 kilometer på bunden af Atlanterhavet, hvor det forbinder Virginia Beach i USA med Bilbao i det nordlige Spanien.Både Microsoft, Facebook og Amazon har store datacentre i netop Virginia.Kablet kan flytte 160 terabit/s. Det er dermed ifølge Microsoft 16 millioner gange hurtigere end almindeligt bredbånd. Kablet kan uden problemer rumme 71 millioner samtidige streaminger af HD-film.Der findes i dag omkring 15 undersøiske datakabler i Atlanterhavet, men Marea er den klart hurtigste. Kablet bliver åbnet for trafik i begyndelsen af 2018.Digitaliseringsstyrelsen forlænger Netcompanys aftale om udvikling af Borger.dk med to år med mulighed for yderligere to års aftale, meddeler styrelsen i en kortfattet meddelelse. Ifølge styrelsen kommer arbejdet til at fokusere på mulighederne for tilpasse indholdet til 'den enkeltes situation,' ligesom de enkelte danskeres skal kunne se sine egne data.Det betyder med andre ord, at Netcompanys udviklere skal arbejde på at personificere Borger.dk på en måde, så den enkelte dansker bliver præsenteret for mere individuelle versioner af portalen med skræddersyet indhold.Det kan gøres, hvis Borger.dk genkender den enkelte dansker, der besøger portalen og på baggrund af de kendte oplysninger tilpasser indholdet.