Hver tredje danske virksomhed ramt af hackerangreb eller virus på et år

Landets virksomheder er i stigende grad under digitalt angreb udefra. Hver tredje virksomhed svarer i en ny undersøgelse, at de inden for det seneste år er blevet ramt.

En ud af tre af de danske virksomheder er over det seneste år blevet ramt af et digitalt angreb i form af et hackerangreb eller en computervirus.Sådan lyder en af konklusionerne på en ny undersøgelse, der er udarbejdet af Dansk Industri (DI).Brancheorganisationen har spurgt sine medlemsvirksomheder og har 600 virksomheder svaret.Af de 600 hundrede har hver tredje altså oplevet at blive udsat for et angreb.Svarene afslører, at angriberne også har haft held med at få nogle slag ind på kroppen af de danske virksomheder.Således konkluderer undersøgelsen, at angrebene for 11 procent af de adspurgte virksomheder har ført til et "betydelige økonomisk tab".I den seneste tid har man set, hvordan udenlandske it-kriminelle har haft held med at fælde selv de største danske virksomheder.Senest så man det, da A.P Møller-Mærsk blev udsat for et alvorligt angreb, der satte et af dansk erhvervslivs falgskibe under alvorligt pres.De seneste års øgede fokus på de digitale angreb har i følge undersøgelsen fået de danske virksomheder til at trække i sikkerhedstøjet.71 procent af de medlemsvirksomheder, der har svaret i undersøgelsen, beretter, at de har sat flere midler af til at øge it-sikkerheden.Hos Dansk Industri, der står bag undersøgelsen, mener man, at regeringen bør iværksætte en række nye initiativer som reaktion på, at de danske virksomheder i højere grad end nogensinde før er udsat for digitale trusler.Der skal ifølge brancheorganisationen sættes flere midler af til it-sikkerhed, og regeringen skal lægge pres på for, at der indgås en international konvention på området.Derudover anbefaler Dansk Industri, at der afsættes 30 millioner kroner til blandt andet politiets efterforskning af cyberkriminalitet."Borgeres og virksomheders digitale sikkerhed skal styrkes fra myndighedernes side. Når kriminaliteten i stigende grad bliver digital, må virksomhederne også kunne forvente, at politiet følger op med retsbeskyttelse, håndhævelse og bekæmpelse i den digitale verden," siger Adam Lebech, der er branchedirektør i DI digital.