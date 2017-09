TDC omstridte 'brevgebyr' til kunderne skal kulegraves: Kunder har betalt 29 kroner om måneden i gebyr i flere år

Forbrugerombudsmanden er på vej med en afgørelse i sagen om TDC’s brevgebyr, hvor kunder er blevet opkrævet 29 kroner om måneden i flere år.

Danmarks største teleselskab risikerer at skulle betale penge tilbage til et stort antal kunder, der er blevet opkrævet et brevgebyr på 29 kroner om måneden.TDC’s brevgebyr blev indført i juli 2014, men er ofte blevet kritiseret, og nu skal Forbrugerombudsmanden så se nærmere på, om brevgebyret overhovedet er lovligt.Det skriver Finans , der fortæller, at TDC-kunderne kan ende med at få mere end 1.000 kroner tilbage fra TDC.Ifølge Finans bliver det afgørende for sagens udfald, om de 29 kroner i brevgebyr afspejler TDC’s udgift til at sende brevet eller ej.Hvis det mest har karakter af en gebyrfinte, risikerer TDC at skulle betale pengene tilbage til kunderne. Uanset hvad har brevgebyret allerede afstedkommet hård kritik af TDC."Grundlæggende er det absurd, at man tager så meget for et brev. Helt galt bliver det så, når TDC opkræver gebyret, selv om man ikke sender breve til kunderne," udtaler Martin Salamon, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, til Finans.