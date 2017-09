Hackere sætter en million phishing-fælder om måneden: Disse virksomheder skal du passe på

It-kriminelle sætter konstant phishing-sites op, der ligner hjemmesider fra kendte firmaer. Særligt de store tech-firmaer bruges til phishing.

Phishing er det første skridt i mange hackerangreb, og de it-kriminelle sætter konstant nye fælder op. I første halvdel af 2017 er der således blevet etableret 1,4 millioner nye phishing-sites hver eneste måned.Det viser en ny rapport fra sikkerhedsfirmaet Webroot Sikkerhedsfirmaer leder konstant efter phishing-sider med såkaldte web-crawlere, og det er netop for at undgå sikkerhedsfolkenes opmærksomhed, at de kriminelle konstant etablerer nye sider og fjerner gamle.Ifølge Webroot er en gennemsnitlig phishing-side kun online mellem fire og otte timer.Phishing-angrebene foregår ofte ved, at offeret modtager en mail fra den it-kriminelle, der foregiver at være fra en legitim virksomhed.En link i mailen sender offeret til en falsk hjemmeside for den pågældende virksomhed, hvor vedkommende så i god tro taster sine oplysninger ind.De store tech-virksomheder er den mest populære forklædning blandt hackerne, og ifølge Webroots analyse tegner falske Google-henvendelser sig for hele 35 procent af alle phishing-angreb.Facebook, Dropbox, Paypal og Chase udgør resten af top fem, ligesom Apple, Yahoo og Adobe også er populære blandt hackerne.Årets hidtil mildeste phishing-måned var februar med 761.000 nye sider, mens maj måned var den værste med hele 2,3 millioner phishing-sites.