Så let smadres skærmen på din nye smartphone: iPhone 8 Plus versus Galaxy Note 8

Verdens to største producenter af smartphones, Samsung og Apple, har begge netop lanceret nye flagskibsmodeller.Det drejer sig om iPhone 8 og 8 Plus og den nye Samsung Note 8.Det er topmoderne smartphones med masser af avanceret teknologi - herunder knivskarpe skærme og glas på både for- og bagsiden.Det er da heller ikke billige produkter, for Samsung Note 8 koster 7.750 kroner, og en iPhone 8 Plus koster fra 7.099 kroner og op til 8.449 kroner.Og det er ikke kun de nye smartphones, der koster knaster. For især Apple-folket bliver det nu også dyrere at få repareret en ødelagt skærm:Derfor vil nedenstående test nok også være interessant for dem, der allerede har købt en Samsung Note 8 eller iPhone 8/8 Plus eller overvejer at gøre det.I testen undersøger tech-mediet PhoneBuff nemlig, hvor meget de to smartphones kan holde til, når de bliver tabt på en hård flade.Når begge telefoner tabes fra samme højde med bagsiden nedad, er den positive nyhed, at begge produkter fortsætter med at fungere.Den dårlige nyhed er så, at glasbagsiden smadres på begge telefoner.I testen tabes begge smartphones også med forsiden nedad. Her er det iPhonen, der får de mest markante skader, og her vil man nok ikke kunne komme uden om at skulle udskifte skærmen.Samsung klarer den lidt bedre, men også her er der skader på glasset, som i hvert fald nogle brugere nok vil have svært ved at leve med.Når begge smartphones tabes, så de rammer med hjørnet først, er skaderne til gengæld mere begrænsede, for det fører kun til lidt overfladiske skrammer.Herunder kan du se selve testen fra PhoneBuff.