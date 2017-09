Nets-aktionærer kan blive forgyldt: Her er tilbuddet på Nets fra amerikansk kapitalfond

Amerikanske konsortium vil betale 165 kroner per aktie for Nets. Selskabets ledelse, bestyrelse og storaktionærer anbefaler alle aktionærer at sige ja.

Den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman er klar til at købe alle Nets’ aktier for 165 kroner per aktie.165 kroner. Så meget tilbyder den amerikanske kapitalfond Helllman & Friedman Nets aktionærer for hver aktie i et tilbud, der efter en del spekulationer nu omsider ligger klar.Kapitalfonden afleverede via det nyetablerede investeringsselskab Evergood 5 AS mandag morgen dens købstilbud til aktionærerne.Nets’ bestyrelse anbefaler alle aktionærer at acceptere tilbuddet, som kan udløse en gevinst på 27 procent i forhold til den kurs, som aktien lå på 30. juni, der var dagen før, at Nets bekræftede, at selskabet havde modtaget henvendelser fra mulig køber.De 165 kroner per aktie er samtidig 35 procent højere end Nets’ gennemsnitskurs over de seneste seks måneder.Samlet værdifastsætter tilbuddet Nets til 33 milliarder kroner.“Efter vores mening giver tilbuddet værdi for Nets’ ationærer. Hellman & Friedman henvendte sig til os i juni, og vi har siden modtaget en række henvendelser og haft drøftelser med udvalgte partner,” meddeler Nets’ bestyrelsesformand Inge Hansen i en meddelelse på Nasdaq-børsen.Her peger Nets på, at selskabet har overvejet alle muligheder - inklusive muligheden for at fortsætte som børsnoteret selskab.“Men vi er tilfredse med det kontante tilbud på 165 kroner per aktie til alle aktionærer, som udgør det mest attraktive alternativ,” hedder det.Hellman & Friedman er en ‘ansvarlig, vækstorienteret ejer, som vil være i stand til at tage en langsigtet, strategisk tilgang til udviklingen af Nets til fordel for vores aktionærer,” skriver Nets.Ejerne af 46 procent af aktiekapitalen har allerede accepteret tilbuddet, nemlig Nets’ ledelse samt de to kapitalfonde Advent International og Bain Capital.De overtog sammen med ATP Nets i 2014. Dengang betalte de 17 milliarder kroner for selskabet, som de børsnoterede selskabet i 2016 med en værdiansættelse på 30 milliarder kroner.Det hører med, at Advent samt Bain som led i handelen vil fortsætte som minoritetsaktionærer i Nets.Med på købersiden er også Nordea-storaktionær Sampo, Stepstone Group, Fischer Lynch Kapital samt investeringsfonden GIC.