It-direktør i Skat stopper - har fået ny topstilling i den danske it-branche

Skat mister sin it-direktør, Claus Middelboe Andersen, der nu i stedet skal arbejde for NNIT.Claus Middelboe Andersen, der er konstitueret it-direktør i Skat, forlader den offentlige myndighed, mens Skat står over for ganske store omvæltninger - ikke mindst på it-fronten.Han bliver nu i stedet senior vice president i NNIT med reference til NNITs CEO, Per Kogut.Claus Middelboe Andersen får det globale ansvar for NNITs it-løsninger og bliver dermed også øverste chef for cirka 900 ansatte.Det oplyser Skat til Computerworld.”Jeg har været meget glad for og stolt over min tid i Skat. Den faglige stolthed, som gennemsyrer organisationen, imponerer hver eneste dag. Det har været et privilegium sammen med Skats direktion og vores mange dygtige medarbejdere at udvikle de kritiske forretningsområder i Skat og understøtte samarbejdet på tværs i organisationen,” udtaler Claus Middelboe Andersen via en email.“På it-området har vi blandt andet styrket vores fokus på it-sikkerhed, etableret et nyt drifts- og udviklingscenter og forbedret driftsstabiliteten på vores systemer til gavn for både borgere og virksomheder og Skats medarbejdere,” siger Claus Middelboe Andersen.Samtidig giver Skats konstituerede direktør, Merete Agergaard, it-direktøren pæne ord med på vejen:”Først og fremmest ønsker jeg Claus tillykke med at lande så stort et job. Det er flot, og jeg er stolt på hans vegne, selvom det naturligvis er et tab for Skat. Claus har med sin store faglige kapacitet stået i spidsen for at løfte og udvikle vores it-systemer. Dertil er Claus en meget vellidt og respekteret chef og kollega, som altid har forretningens behov i fokus," udtaler Merete Agergaard.Claus Middelboe Andersen tiltræder i stillingen hos NNIT den 1. november og fortsætter indtil da i sin nuværende stilling hos Skat.”Den stilling, jeg har fået tilbudt, er meget spændende og udfordrende. Sådan en stilling, som man kun meget sjældent får mulighed for at tiltræde. Det kunne jeg ikke sige nej til, og jeg glæder mig meget til at tage fat,” udtaler han.Skat oplyser til Computerworld, at der endnu ikke er taget stilling til, hvad der skal ske med it-direktør-stillingen, når Claus Middelboe Andersen stopper i Skat.