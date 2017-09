Danske Ida Tin har fået 220 millioner kroner i kapital til at bygge en menstruations-app

Ida Tin har rejst verden tynd på motorcykel, og i dag er hun tech-iværksætter i Berlin. "Jeg vil råde folk til at tage ud i verden og lære noget," lyder hendes råd.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra BESTSELLER Ny it-platform skal skabe fundamentet for fremtidig vækst i BESTSELLER Hos BESTSELLER er vi fulde af forventning; vi står midt i én af verdens største og mest ambitiøse implementeringer af Microsoft Dynamics 365. | Læs mere

"Jeg vil i hvert fald råde folk til at tage ud i verden og lære noget undervejs."

"Jeg vil nødigt afsløre alt for meget om vores planer. For der sidder nogen derude, som gerne vil kopiere os. For nylig var jeg inde på en konkurrents hjemmeside, og der stod nærmest ordret ting, som jeg selv havde sagt tidligere. "

Danske Ida Tin er vokset op i en globetrotter-familie, og hun har brugt store dele af sin barndom og ungdom på at rejse verden tynd på motorcykel.Men i dag har hun skiftet spor og er blevet it-iværksætter.I 2009 fik hun ideen til appen Clue, som er en app, der gør det muligt for kvinder at tracke deres menstruations-cyklus.“I moved from motorcycles to female cycles,” sagde hun, da hun for få uger siden stod på scenen til tech-konferencen, Tech BBQ, i København.I dag driver hun Clue fra Berlin, hvor virksomheden har knap 50 ansatte og har hentet intet mindre end 220 millioner kroner i venturekapital.Men hvorfor lige Berlin? Og vil hun råde andre virksomheder i samme situation til at gøre som hende og drage knap 400 kilometer syd på?“Jeg vil i hvert fald råde folk til at tage ud i verden og lære noget undervejs. Men man kan da sikkert godt skabe en virksomhed som Clue i København,” siger hun til Computerworld.Her forklarer hun, at hendes erfaring er, at mulighederne er bedre i Berlin, der har et stort og spirende iværksættermiljø.“I København skulle vi nok have rejst flere penge tidligere, fordi det er en dyrere by. Samtidig har vi haft den fordel, at det er lettere at lokke folk til en by som Berlin. Halvdelen af vores team består af folk, som vi har flyttet til Berlin fra andre steder i verden.""Sidst men ikke mindst har Berlin et større miljø af erfarne folk som vi kan lære af. Folk der har prøvet det hele før,” siger hun.På sin ene finger bærer Ida Tin en såkaldt smart ring, der er udviklet af den finske virksomhed Oura Ring, som Clue har indgået et samarbejde med.Ringen kan blandt meget andet aflæse hendes puls og kropstemperatur.Og netop temperaturudviklingen er en af de ting, der kan gøre det muligt af forudsige en kvindes cyklus endnu mere præcist, fordi kropstemperatur stiger umiddelbart efter ægløsningen.Ida Tins oprindelige plan var dog også, at hun selv ønskede bygge et stykke hardware, der i kombination med en app kunne fortælle præcist, hvor i menstruationscyklussen en kvinde befinder sig.Selv om Clue i dag udelukkende er en app, så har den oprindelige vision ikke forandret sig meget, lyder det fra Ida Tin.“Den grundlæggende ide er stadigvæk, at vi skal gøre det muligt for kvinder at forstå, hvad der sker i deres krop. Den del er uforandret, og samtidig er vi blevet endnu bedre til at forstå værdien af de data, som vi får,“ siger hun.I Clue-appen har brugerne mulighed for at notere detaljerede oplysninger om deres menstruationscyklus - herunder hvordan deres humør er på forskellige tidspunkter i cyklussen samt hvor mange smerter de har, mængden af blod, hvornår de har haft samleje samt mange andre parametre.Samtidig er det også muligt at dele oplysninger om sin cyklus med eksempelvis kæreste eller venner.De mange data bruges til at give brugerne en prognose over deres cyklus i op til tre måneder frem i tiden, og jo flere data Clue blive fodret med, jo mere præcis bliver den prognose.Det store mål for Clue er, at appen på et tidspunkt skal kunne anvendes som et alternativ til p-piller og andre typter prævention.Det ville i så fald fungere på den måde, at appen kan fortælle brugerne, hvornår de kan dyrke ubeskyttet sex uden at blive gravide.“Der er ingen tvivl om, at der i dag er behov for et alternativ til p-piller. Og vi nærmer os et sted, hvor vi vil være komfortable med at sige, at Clue kan bruges som et familie-planlægningsværktøj. Men der er vi ikke endnu,“ siger hun.Der findes en række apps på markedet, der minder om Clue.Og for nylig kom det frem, at den svenske app Natural Cycles som den første af sin slags er blevet certificeret som et svangerskabsforebyggende middel af en tysk myndighed.“Deres teknologi minder meget om vores, og jeg kan kun sige, at jeg ikke vil være komfortabel med at gå ud og markedsføre mig på den måde, som de gør,” siger hun.Clues seneste offentlige brugertal er fra juni 2016, hvor virksomheden offentliggjorde, at den havde 2,5 millioner brugere.Indtil videre har virksomheden ikke skabt omsætning, men i øjeblikket arbejder Clue på at udvikle en medlemsmodel, hvor brugerne mod betaling kan få adgang til mere avancerede funktioner.Ida Tin vil dog endnu ikke gå i detaljer om det konkrete indhold.“Jeg vil nødigt afsløre alt for meget om vores planer. For der sidder nogen derude, som gerne vil kopiere os. For nylig var jeg inde på en konkurrents hjemmeside, og der stod nærmest ordret ting, som jeg selv havde sagt tidligere. Derfor er jeg blevet mere forsigtig med at tale for meget om fremtiden,” siger hun.