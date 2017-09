Dell har netop afvist alle beskyldinger om ordre-fusk: Men her er det klare bevis

32 87 56 09, der er vejen ind for nye kunder med færre end 100 medarbejdere.“Velkommen til Dell. Bemærk venligst at for at forbedre kvaliteten af vores service kan dit opkald blive optaget,“ lyder en venlig kvindestemme.“Hvis du ikke ønsker at bliver optaget. Venligst tryk et.““Biib,” siger det, da vi trykker et på telefonen.“Hvis du kender det tocifrede lokalnummer, som du ønsker at blive viderestillet til tast et. Ellers vent venligst for følgende valgmuligheder," siger kvindestemmen.“For bestilling eller information om vores produkter tast to”."Biiib,” siger det, da vi trykker to på telefonen.“Hvis du er interesseret i at købe produkter til privatbrug tryk et. Hvis produktet skal bruges i firma tryk to,“ lyder det fra kvindestemmen, der er tilbage i røret.“Biiib,“ siger det, da vi trykker to igen.“Til sidst - for at bestille en ny bærbar, stationær eller server tast et,” forklarer kvindestemmen.“Biiib,“ siger det, da vi taster et. Herefter er der en kort pause, før kvindestemmen vender tilbage:“For at betjene din anmodning vil vi gerne overføre din opfordring til Dustin - et tredjepart selskab, der videresælger Dell-produkter og løsninger. De er specielt udvalgt af Dell til at optimere din kundeoplevlese. For at overføre dit opkald til Dustin tryk et,“ siger kvindestemmen og fortsætter ganske kort efter.“Hvis du ikke ønsker at købe et nyt produkt skal du trykke på ni for at komme tilbage til hovedmenuen. Hvis du helst ikke vil blive overført til denne partner, så skal du gå til www.dell.dk , hvor du kan søge og købe Dell-produkter online eller brug “find en Dell-partner-muligheden” for at vælge en alternativ Dell partner.“Computerworld havde aftalt et interview med Dell, men virksomheden afviser at stille op til interview for at svare på de åbenlyse spørgsmål, der rejser sig, efter Dell i går afviste nogen særlig sammenhæng mellem dem og Dustin.