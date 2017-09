Morgen-briefing: Nye Nets-ejere har milliarder til nye opkøb / Dustin køber forretnings-gren af Norriq / Nets-chef står til at score 629 millioner på salg af virksomheden

Nye Nets-ejere har milliarder til nye opkøb. Dustin køber forretnings-gren af Norriq. Nets-chef står til at score 629 millioner på salg af virksomheden. Regeringens iværksætterpanel klar med anbefalinger. Første biler med indbygget internetopkobling på vej på danske landeveje. Stor prisforskel på at skaffe nye kunder digitalt. Dubai tester flyvende taxier

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne tirsdag morgen.Den måske kommende nye ejer af Nets, den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman, vil afnotere Nets fra børsen med henblik på at gøre Nets stor nok til at tage kampen op med de andre selskaber på europæiske markeder for betalinger, skriver Børsen. Ifølge avisen planlægger Hellman & Friedman at gøre Nets til en ‘opkøbsmaskine’ via milliarder af kroner og store udviklingsplaner uden for Norden.Kapitalfonden har budt 165 kroner per aktie. Det kan du læse mere om her:Dustin overtager Norriqs hosting- og outsourcing-forretning og indgår et ‘strategisk samarbejde, som vil udvide tilbuddet til både Dustins og Norriqs kunder,’ lyder det i en meddelelse fra de to selskaber.Med i handlen følger 28 Norriq-medarbejdere, der nu får ny arbejdsgiver i form af Dustin.Norriq-området omsatte i fjor for 56,7 millioner kroner.“Vi anskaffer spidskompetencer inden for hostingløsninger og udvider vores udbud på det danske marked. Samtidig får vi en strategisk partner i Norriq, som kan hjælpe os med at vækste vores virksomhed inden for abonnementsløsninger. Nu har vi stærke hostingtilbud på flere markeder – noget som bliver vigtigere og vigtigere for vores kunder,” lyder det fra Jens Haviken, der er chef for Dustins såkaldte Services & Solutions.Nets-chef Bo Nilsson står til at takke 629 millioner kroner, hvis salget af Nets til kapitalselskabet Hellman &B Friedman går igennem.Ifølge Finans vil Bo Nilsson score de mange penge som følge af Nets særlige aktieprogram, som ifølge avisen er i ‘en liga for sig i dansk erhvervshistorie.’Bo Nilsson har været direktør i Nets i blot tre år. Det omstridte aktieprogram gælder for 70 nøglemedarbejdere i selskabet, der tilsammen vil score 1,9 milliarder kroner, hvis selskabet nu bliver solgt.Regeringens såkaldte iværksætterpanel er klar med 13 anbefalinger til regeringen.Anbefalingerne sigter mod at skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark med henblik på, at få flere virksomheder til ‘at realisere deres fulde potentiale,’ som det hedder.Iværksætterpanelet foreslår blandt andet bedre finansieringsmuligheder, ændringer i reglerne for beskatning af medarbejderaktier, letter adgang til ophold i Danmark, bedre adgang til forskerordningen og en række andre ting.Du kan finde hele listen over iværksætterpanelets forslag her: Iværksætterpanelets anbefalinger. De første biler med indbygget internet som standardudstyr er på vej ud på de danske landeveje i de kommende dage, skriver forskellige medier.

Det drejer sig i første omgang om to Mercedes-modeller, nemlig S-klasse fra juli 2017 og frem samt E-klasse emd Command Online-udstyr fra april 2017 og frem.På trapperne er også biler fra Opel og Ford.“Vi ser ind i en fremtid, hvor alle ting og dimser er forbundne, også kaldet Internet of Things, og hvor selvkørende biler sandsynligvis bliver en selvfølge. Nu tager vi første skridt på denne rejse og integrerer sammen med Vodafone internet i bilen,” siger Kasper Ørtvig, der er mobildirektør i YouSee, som er partner på projektet.Der er meget stor forskel i den pris, som det koster at skaffe en ny kunde ad digital vej, skriver Børsen. Ifølge en ny undersøgelse fra Obsidian Digital er det dyrest for uddannelsesinstitutioner, der i snit skal betale 1.307 kroner i digital annoncering for at skaffe en ny kunde. Billigst er det for virksomheder i oplevelsesindustrien, der blot skal betale 131 kroner i snit.Overordnet er gennemsnitsprisen 623 kroner.Dubai er begyndt at teste store, flyvende droner, som skal bane vejen for, at Dubai bliver det første sted i verden, der indfører flyvende taxaer.Den testede flyvende taxa er udviklet af tyske Volocopter og ligner en lille to-personers helikopter med 18 propeller monteret i en stor ring over kabinen.Den lille drone er eldrevet og kan flyve i 30 minutter på en opladning.Volocopter er langt fra den eneste drone-producent, som er i gang med at udvikle forslag til selv-flyvende taxaer, som skal kunne indgå i fremtidens by-transport. Andre producenter tæller eksempelvis Airbus, Kitty Hawk og Uber.