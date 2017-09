Næste version af MacOS klar: Nu kan du gratis hente High Sierra til din Mac

Du kan hente High Sierra-opdateringen fra Apples App Store allerede nu, men forvent ikke de store forandringer i dit styresystem

Apples seneste opdatering til sit MacOS-system til sine Mac-computere er nu ude og kan hentes gratis fra din Mac-computers App Store.High Sierra er navnet, og alle Macs fra 2010 og nyere, og nogle MacBooks og iMacs fra 2009 og nyere kan alle opgraderes med den nye opdatering.Du skal dog ikke forvente de helt store visuelle forandringer efter opdateringen. De største forandringer i MacOS High Sierra ligger i koden under den grafiske overflade.Blandt andet er hele MacOS omdannet til at benytte et nyt filsystem, APFS (Apple File System) og understøtter nu bedre og nyere billede- og videoformater.Blandt andet understøtter MacOS nu HEVC/H.265-standarden, der er optimeret til at vise og håndtere 4K-video langt mere effektivt og mindre batteridrænende.Safari og Fotos har også fået en mindre overhaling. I Safari blokerer Apple i højere grad for videoer, der automatisk afspiller på en hjemmeside, og Safari blokerer også for de dataindsamlere, der via cookies indsamler data om dig via Safari-browseren.Foto-appen har også en lang række nye billedebehandlingsfunktioner, så det er lettere og hurtigere at redigere fotos.Mens der stadig ikke er lige så mange funktioner og evner som i eksempelvis Adobes Lightroom, så vil mange nok se sig tilfredse med redigeringsevnerne i Fotos-appen.Du henter High Sierra-opdateringen ved at åbne Apple App Store på din Mac-computer, søger efter High Sierra eller klikker på linket i toppen af vinduet. Det tager cirka en time at installere.