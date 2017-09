KMD fyrer medarbejdere netop nu - flytter stillinger til Polen

Foto: Dan Jensen.

En større gruppe KMD-medarbejdere modtager i dag en opsigelse, fordi deres stillinger skal flyttes til Polen.

Cirka 30 KMD-medarbejdere modtager i dag, tirsdag, en fyreseddel.Det erfarer Computerworld, og KMD bekræfter historien.Forklaringen på fyringsrunden er, at der flyttes stillinger til Polen, hvor KMD allerede har 200-300 medarbejdere, primært udviklere og driftsfolk.Udflytningen til Polen har stået på siden 2015, og det har hidtil primært været udvikler-stillinger, der har været tale om.Tidligere i år flyttede KMD dog også en gruppe stillinger fra Operations til Polen, og det er det arbejde, man nu er nået til anden fase af, oplyser selskabet.Det er planen, at de cirka 30 KMD-medarbejdere i Danmark, der i dag opsiges, kommer til at skulle fortsætte med at arbejde for KMD i overgangsperioden.Computerworld erfarer, at udflytningen af det seneste antal stillinger fra Operations bunder i, at det i dag er meget svært at drive en driftsforretning fra dansk grund, fordi priskonkurrencen er så hård.Computerworld arbejder på at få en kommentar fra KMD.Fyringsrunden i KMD Operations kommer, efter at selskabet så sendt som i slutningen af august kunne meddele, at der kommer en ny direktør for Operations - ham har KMD hentet hos konkurrenten NNIT.Samtidig annoncerede KMD tidligere i august, at virksomheden får ny betyrelsesformand, gennemfører store ændringer i organisationen og foretager en større ledelsesrokade.