Lever af at hjælpe virksomheder med cyberforsvar: Nu er Deloitte selv blevet hacket

Deloitte rådgiver nogle af verdens største virksomheder om, hvordan de bedst forsvarer sig mod hackere. Nu er rådgivnings-giganten selv blevet ramt af et cyberangreb.

Rådgivningsfirmaet Deloitte har været udsat for et hackerangreb, og ukendte hackere har muligvis haft adgang til kunders emails, kodeord og andre fortrolige oplysninger.Det skriver The Guardian Deloitte rådgiver nogle af verdens største banker og multinationale selskaber i blandt andet medicinalindustrien om it-sikkerhed, og indtil videre har seks Deloitte-kunder fået at vide, at deres data er ”påvirket” af angrebet.De ukendte hackere kompromitterede Deloittes globale email-server, og dermed har gerningsmændene i teorien haft adgang til fem millioner emails til og fra rådgivningsvirksomhedens 224.000 ansatte.Deloitte opdagede angiveligt angrebet i marts måned i år, men ifølge The Guardians oplysninger har hackerne været inde i virksomheden siden oktober/november 2016.Deloitte er i gang med at undersøge sagen og vil ikke fortælle, hvilke kunder og hvilke data hackerne specifikt har haft adgang til.”Vi er fortsat dybt engagerede i at sikre, at vores cyberforsvar er det bedste af sin slags, ogvi investerer stort i at beskytte fortrolige oplysninger og evaluerer og forbedrer konstant vores cybersikkerhed. Vi evaluerer fortsat sagen og vil tage de nødvendige skridt,” hedder det i en udtalelse fra Deloitte.