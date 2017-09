Morgen-briefing: FLSmidth har sparet 12 millioner kroner på it-licensgennemgang / Twitter på vej til at fordoble antallet af tegn fra 140 til 280 / Klaus Riskær i slagsmål med Ciklum-ejere om kryptovaluta

FLSmidth har sparet 12 millioner kroner efter it-licensgennemgang. Twitter på vej til at fordoble antallet af tegn fra 140 til 280. Klaus Riskær i slagsmål med Ciklum-ejere om kryptovaluta. Rusland truer med at lukke for adgang til Facebook. Uber på vej ud af canadiske Quebec.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne onsdag morgen.En gennemgang af selskabets softwarelicenser har sparet industriselskabet FLSmidt for 12 millioner kroner over en tre-årig periode, skriver Børsen. Besparelsen blev fundet, da selskabet stod overfor at forlænge en licens-aftale med Microsoft.Inden da investerede selskabet i en gennemtrawling af de globale it-systemer for at få klarhed over det reelle behov. Det skete med et nyt system udviklet af it-selskabet Kostner.It-direktør Mads Madsbjerg Hansen siger til avisen, at FLSchmidt har en kompleks licensstruktur.“Hvis licensstrukturen var simpel, så kunne vi selv finde ud af det her. Men det er den simpelthen ikke. Hvis jeg skal være lidt grov, så er det jo det, mange softwarefirmaer tjener penge på – altså at de, der skal lave arbejdet, de forstår det ikkeVi har data på servere i op mod 50 lande. Og når en kollega spørger min mand i Chile, om han ikke lige kan sætte en server op for at hjælpe en ingeniør, så siger han ja. Efter et par måneder finder de så ud af, at den skal de ikke bruge alligevel. Men de får aldrig slukket for den igen, og så står den i virkeligheden der og trækker licenser,” siger han.Inden længe vil du kunne skrive meget længere tweets end i dag, hvor den maksimale længde på et tweet er på 140 tegn.Sådan har det været siden lanceringen af Twitter for 11 år siden, og de korte, kontante beskeder har på mange måder været med til at definere hele tjenesten.Nu ser det ud til, at Twitter er på vej til at fordoble antallet af tegn. I hvert vil selskabet som forsøgsordning forhøje antallet til 280 tegn - i første omgang for udvalgte brugere.Ifølge Twitter er en af grundene, at begrænsningen er ‘en stor grund til frustration for brugere, der tweeter på engelsk.’Du kan læse mere om forsøget hos Twitter selv i denne blog-post: Giving you more characters to express yourself. Finansmanden Klaus Riskær Pedersen er røget ud i slagsmål med de to ekspartnere Morten Røngaard og Torben Majgaard fra Ciklum om ejerskab til det augmented reality-baseret skydespil Ronrik skriver Børsen. Ifølge avisen drejer konflikten sig til 16 millioner kroner i kryptovalutaen ether, som Røngaard og Majgaard har rejst via selskabet Reality Clash, efter de i første omgang forsøgte sig med spilselskabet Geo Reality Games, som Riskær-firmaet Reboot også havde ejerandel i.Klaus Riskær Pedersen har ifølge Børsen forgæves forsøgt at få dokumenation for, om det nye spil bygger på arbejde udført i Geo Reality Games.“Både Morten Røngaard og Torben Majgaard er jo partnere i et projekt med mig, der bygger på identisk idé, forretningsplan og grafiske udtryk, så det er klart, at jeg har forespurgt til de nærmere tanker bag deres nye samarbejdsmodel,” lyder det fra Riskær.Michael Røngaard og Torben Majgaard afviser beskyldningerne.Rusland truer med at lukke for adgang til Facebook, hvis ikke det amerikanske selskab begynder at leve op til russisk lov.Det indebærer ikke mindst, at al data indsamlet om russerne, skal placeres på servere i Rusland. Sådan har det været siden 2015, hvor Rusland indførte en ny persondatalov.Uber er på vej til at forlade den canadiske delstat Quebec med otte millioner indbyggere og hjemsted for blandt andet storbyen Montreal. Det kommer til at ske 14. oktober, lyder det fra selskabet.Meddelelsen kommer blot få dage efter, at selskabet mistede sin kørselstilladelse i London.Uber har for tiden omkring 10.000 chauffører i delstaten.Årsagen til exiten er, at Quebec har strammet reglerne for taxakørsel. Blandt andet er der blevet indført krav om, at Uber-chauffører skal på kursus i 35 timer