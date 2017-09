Google retter ind i sidste sekund: Opretter særlig shopping-service i EU og undgår dagsbøder

Dagen før deadline retter Google ind og opretter en særlig europæisk afdeling for at leve op til EU's konkurrenceregler efter beskyldninger om konkurrenceforvridning

Google opretter nu en selvstændig afdeling for sin egen shopping service for at imødekomme EU’s krav og beskyldninger om konkurrenceforvridning.Den nye selvstrændige afdeling skal byde på annonceplads på lige fod med alle andre, der ønsker at få vist sine annoncer i Googles søgeresultater.Det skriver Bloomberg efter at have talt med flere kilder hos EU.Google har ifølge EU og EU’s konkurrencekommisær, Margrethe Vestager, udnyttet sin position som verdens største søgemaskine til at promovere sine egne tjenester inden for shopping og prissammenligninger over konkurrenternes, og det er konkurrenceforvridende, mener EU.Google havde først nægtet at leve op til kravene, men her dagen før deadline opretter Google den selvstændige afdeling. Afdelingen vil få sin egen omsætning, som kan bruges til køb af annonceplads.Havde Google valgt ikke at leve op til orden fra EU, stod kodegiganten til at modtage dagsbøder på op imod 5 procent af sin daglige omsætning ud over den allerede 17,8 millarder kroner store bøde, som Google har modtaget.Det er EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der har været med til at rejse sagen mod Google:"Googles strategi for selskabets sammenlignings-tjenester har ikke kun handlet om at tiltrække kunder ved at gøre produktet bedre end konkurrenternes.""Google har sørget for, at andre selskaber ikke har fået mulighed for at konkurrere og innovere på området. Og vigtigst: Google har forhindret, at europæiske forbrugere frit kunne vælge mellem tjenester," udtalte Margrethe Vestager i forbindelse med dommen i juni.Allerede dengang meddelte Google, at man var uenig i dommen og bøden på 2,42 milliarder euro og derfor overvejede at anke.