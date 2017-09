Vigtig dom på trapperne: Højestretsafgørelse kan få afgørende indflydelse på dine leasing-aftaler

Onsdag fælder Højesteret dom i en principiel sag om leasingaftaler på print-og kopimarkedet. Sagen kan få afgørende betydning og bane vejen for bedre rådgivning, mener advokat i sagen.

Annonce:



Annonce:

“Med en nye aftale kommer leasingtageren til at betale alt det, man skylder på den gamle maskine men det udstyr, der bliver taget ned, bliver man ikke godskrevet noget for. Det er på trods af, at mekanismen er sådan, at leasingselskabet nærmest forærer det tilbage for et symbolsk beløb, til leverandøren, der så kan tage ud og sælge det igen for et væsentligt beløb," siger Anders Rynkebjerg.



Og det mener du vel giver et klart motiv for, at leasingselskabet ønsker at indgå nye aftaler og få pillet de "gamle" maskiner ned?

“Der er ingen tvivl om, at de har en kæmpe interesse i at de kan få tilført maskiner, som de kan sælge igen uden at betale for dem. Det er en nem måde at lave forretning på. Man får noget man kan sælge, som man ikke skal betale for,” siger Anders Rynkebjerg og fortsætter:



“Det er en karrusel, hvor maskinerne bliver flyttet rundt i mange aftaler, så man kan få betaling for den samme maskine ad flere omgange. På den måde kan man få fuld pris for den samme maskine."

"Jeg håber, at vi med den dom, der kommer, kan få en afklaring på den problemstilling, der opstår mange gange hver dag, for hver dag bliver der indfriet massevis af leasingaftaler, hvor der bliver taget leasingudstyr ned. Uanset hvad Højesteret kommer frem til, så får vi en afklaring, og det er meget rart, for så kan man lave noget bedre rådgivning af leasingtagerne,“ siger Anders Rynkebjerg.





Ved middagstid onsdag afgøres en principiel sag, der kan få afgørende indflydelse på markedet for leasing af print - og kopimaskiner.Som det ser ud i dag fornyes mange leasingaftaler, før de udløber, blandt andet fordi kundens behov ændrer sig.Derfor indgår slutbrugeren og leasingselskabet ofte en ny aftale, hvor det gamle udstyr pilles ned, og der sættes noget nyt udstyr op.Afgørelsen onsdag får afgørende betydning, fordi den enten skal forkaste eller stadfæste Landsrettens afgørelse om, hvorvidt slutbrugeren skal godskrives værdien af det udstyr, der nedtages, når restgælden overføres til den nye aftale."Såfremt det nedtagne udstyr genplaceres eller sælges efterfølgende, skal leasingtager i sagens natur godskrives det herved indvundne," skriver Landsretten.Det har ikke være tilfældet indtil nu, at slutbrugeren kunne få godskrevet værdien af det udstyr, der bliver pillet ned, når der indgåes en ny aftale.Gælden bliver således overført til den næste aftale, mens udstyret teoretisk set kan sælges en gang til på en anden aftale til en anden kunde.Det har i følge Anders Rynkebjerg, der er advokat for den ene part i sagen, givet leasingvirksomheder og producenter incitament til at indgå nye aftaler og sende gammelt udstyr tilbage til producenten, der så kan sælge det igen.Den dom, der afsiges omkring middagstid, bliver afgørende for et marked, der tidligere er blevet anklaget for at være præget af uigennemsigtige aftaler.Stadfæster Højesteret Landsrettens dom, bør alle få kigget deres leasingaftaler igennem for at se, hvordan de er skruet sammen, mener advokaten.Dommen forventes afsagt ved middagstid.