Mozillas “næste-generation”-browser på vej: Prøv Firefox Quantum allerede nu

Mozillas længe ventede multi core-optimerede Firefox-browser er klar i betaform, som du nu kan hente inden den endelige lancering i november

Sidste år fortalte Mozilla, at organisationen arbejdede på en gennemgående overhaling af Firefox-browseren optimeret til den moderne computer med multi core-support.Den er nu klar i betaform under navnet Firefox Quantum - eller Firefox 57, som du kan hente til både Windows iOS og Android allerede nu.Og Firefox Quantum forbliver gratis som alle andre Firefox-browsere.Først og fremmest vil den nye Firefox Quantum være næsten dobbelt så hurtig som den nuværende Mozilla Firefox-browser baseret på benchmark-programmet Speedometer 2.0.Det er en vigtig detalje, da Firefox-browseren tidligere i den samme benchmarktest var langsomt af alle testede browsere, og Mozilla fortæller også, at den vil være “betydeligt” hurtigere end Chrome på visse sites. Pcworld.com har kigget på den nye browser og ser, at Firefox Quantum blandt andet benytter 30 procent mindre hukommelse end Chrome.Ligeledes har Mozilla indbygget Projekt Electrolysis i den nye browser, der i højere grad end Chrome tildeler multicore-evner til enkelte faner, men uden at forbruge lige så meget hukommelse som Chrome.For de teknisk interesserede kan du læse om Electrolysis her i et blogindlæg fra Mozilla. Derudover får Firefox Quantum også et nyt udseende via Photon UI, og benytter du en touchskærm, bliver ikoner forstørret.Den færdige udgave kommer på gaden 14. november.