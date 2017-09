Apple angriber urmarkedet med det tunge skyts - særligt en af verdens store ur-producenter lider

Photo by Crew on Unsplash

Er Apple Watch et flop? Det mener de næppe hos nogle af verdens største ur-producenter.

Denne producent er ramt hårdest

Fossil Group har opkøbt smartwatch-producenten Misfit i et forsøg på at tage kampen op med smartwatches som Apple Watch.

“Apple har spillet en disruptiv rolle i mode-ur-kategorien.”

“Apple vil fortsætte med forbedre smartwachet, og når de kommer til tredje eller fjerde generation vil de fleste mennesker ønske at eje et."

“Apple Watch, er det ikke et flop?”Det er et spørgsmål, som man ofte får, når talen falder på Apples snart tre år gamle smartwatch.Det skyldes måske især, at Apple-uret altid vil stå i skyggen af produkter som iPod, iPad og iPhone, der som få andre produkter i vor tid, har taget verden med storm.Men hos nogle af verdens største uproducenter er vurderingen af Apples smartwatch givetvis anderledes.For ikke alene kunne Apple for få uger siden offentliggøre, at virksomheden nu er verdens største urproducent.I dag er omsætningen på Apple Watch således højere end omsætningen hos nogen anden ur-producent i verden.Apple opgiver ikke præcise salgstal for Apple Watch, men virksomhedens påstand bakkes blandt andet op af analytikeren Horace Dediu , der vurderer, at Apple gennem de sidste 12 måneder har solgt knap 15 millioner ure til en gennemsnitspris på 330 dollar.Det giver en samlet omsætning på 4,9 milliarder dollar. Knap 31 milliarder kroner med den aktuelle dollarkurs.Til sammenligning sælger Rolex knap 1 millioner ure om året og har en omsætning på 4,7 milliarder dollar.Men det er dog ikke de eksklusive schweiziske urproducenterne som Rolex, der er blevet ramt med størst kraft af Apples indtog på markedet.I stedet er det producenterne af de billigere mode-ure til få tusinde kroner, der især oplever konkurrencen fra Apple.Meget tyder på, at den virksomhed, der er blevet ramt hårdest er Fossil Group, der står bag en lang række af verdens mest populære urmærker.I Fossils Group produktportefølje finder vi udover mærket Fossil også Skagen (der i øvrigt er stiftet af danske Charlotte Jorst og Henrik Jorst) samt ure, der produceres på licens for store modehuse som Armani, Burberry og Michael Kors.Ifølge ur-mediet Hodinkee er Fossils omsætning fra 2014 til 2016 faldet med 13 procent mens virksomhedens nettooverskud er styrtdykket fra 376,7 millioner dollar i 2014 til 78,8 millioner dollar i 2016.Samtidig har Fossil i løbet af de seneste år været udsat for et regulært blodbad på børsen.Da salget af Apple Watch startede den 24. april 2015 lå Fossils aktiekurs på 83,75 dollar, mens aktien i dag handles for knap 9 dollar.Der kan naturligvis være mange forklaringer på nedturen, og urproducenter i den prisklasse er særligt udsat for udsving i modeluner og ændrede forbrugervaner.Den generelle antagelser er dog, at det især er konkurrencen fra Apple, der er skyld i urgigantens kvaler.Eksempelvis bedyrede den daværende direktør for mode-urproducenten Movado, Ricardo Quintero, ifølge Hodinkee tidligere på året, at “Apple har spillet en disruptiv rolle i mode-ur-kategorien.”I foråret anerkendte Fossils administrerende direktør Kosta Kartosis da også, at ur-markedet undergår store forandringer i disse år.“Vores regnskab i første kvartal er et udtryk for udfordringer i detail-mijløet samt at ur-kategorien undergår signifikante forandringer. På trods af, at vi er ramt af modvind forfølger vi en strategi, der skal sikre, at vi er i stand til bedre at kapitalisere på - og konkurrere i - et miljø, hvor teknologi får stadig større betydning for ursalget,” sagde han ifølge det amerikanske medie CNBC Fossil har dog været opmærksom på teknologiens stigende betydning for ur-markedet. Allerede i efteråret 2015 opkøbte Fossil Silicon Valley-virksomheden Misfit, der laver fitnesstrackere og smart-watches.Indtil videre er der dog ikke meget, der tyder på, at folk i stor stil udskifter deres Rolex og Omega-ure med smartwatches som Apple Watch. Og den traditionsrige schweiziske ur-industri ser således ud til at være sluppet med skindet på næsen.I hvert fald i denne omgang.For i et interview med Hodinkee tidligere på året opfordrede danske Søren Jenry Petersen, der er administrerende direktør for den eksklusive urproducent UrbanJürgensen, urindustrien til at tage sig i akt.Han har selv en fortid hos Nokia og har derfor personlige erfaringer med, hvad der kan ske, når Apple retter sigtekornet mod ens marked.“De ser ikke truslen fra smartwatchet,” siger han til Hodinkee om de andre urproducenter og tilføjer:“Apple vil fortsætte med forbedre smartwatchet, og når de kommer til tredje eller fjerde generation vil de fleste mennesker ønske at eje et. Så vil 40 eller måske 80 millioner mennesker gå ud og købe et.”Det er dog ikke alene det traditionelle ur-markedet, der er blevet ramt af den hårdere konkurrence efter Apples indtog.Også markedet for fitness-trackere og smartwatches er kommet under et stigende pres.Her oplever mange spillere dels et prispres fra billige kinesiske fitnesstrackere samt et pres fra mere avancerede enheder som Apple Watch og dedikerede løbe- og motionsureEksempelvis måtte Jawbone, der indtil for få år siden producerede en af de mest populære fitness-trackere, for nylig lukke og slukke for hardwareproduktionen, mens smartwatch-producenten Pebble har måtte lade sig opkøbe af konkurrenten Fitbit, der ligeledes selv oplever faldende omsætning.