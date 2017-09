Ny højesteretsdom indfører nye vilkår for leasing af it-udstyr: Alle bør tjekke deres aftaler omgående

En principiel afgørelse fra Højesteret slår fast, at slutbrugerne skal godskrives værdi af nedtaget print - og kopiudstyr. Det betyder, at alt for mange i dag betaler for meget til leasingselskaberne. Få tjekket dine leasingaftaler, for der kan være penge at hente, lyder det fra advokat.

Annonce:



Annonce:

"I min verden er der stort set ingen, der har indgået flere leasingaftaler efter hinanden, der ikke har været udsat for det her." Anders Rynkebjerg, advokat hos TVC

Læs hele dommen her: Kilde: Højesteret

Omkring middagstid onsdag dumpede der en e-mail ind hos advokat Anders Rynkebjerg.Mailen indeholdt en dom fra Højesteret, der slog fast, at slutbrugeren i en leasingaftale om printudstyr har ret til godtgørelse, hvis udstyret pilles ned som led i en ny aftale.Det kan lyde lidt teknisk, men sådan har det ikke været indtil nu.Tidligere har leasingvirksomheden kunne flytte restgælden over i den næste aftale og efterfølgende sælge det nedtagne udstyr en gang til.Dagens afgørelse bør være startskud til at alle virksomheder får gennemset deres aftaler.Det mener advokat Anders Rynkebjerg, der repræsenterer den sejrende part i sagen."Man skal se efter, om man har været udsat for noget, der smager af det her. Det vil sige, om man tidligere har været udsat for en fremgangsmåde, hvor der er taget leaset udstyr ned og overført restgæld til den næste aftale. Hvis det er tilfældet, så skal man hurtigst muligt tage kontakt til en advokat, der sidder med den her type sager. Der vil være grundlag for at fremsætte et erstatningskrav, fordi man er blevet udsat for et tab, da der er blevet overført for meget restgæld," siger han.Markedet for leasingaftaler indenfor kopi - og printløsninger er stort.Derfor er det også advokatens forestilling, at en lang række virksomheder med fordel vil kunne gennemgå deres leasingaftaler for at se, om restgælden er blevet overført til den nye aftale uden, at der er godskrevet nogen værdi for det udstyr, som er taget ned."I min verden er der stort set ingen, der har indgået flere leasingaftaler efter hinanden, der ikke har været udsat for det her. Det er en givtig forretningsmetode, der har været fulgt fra leverandørernes side, fordi man har fundet det attraktivt at få udstyr tilbage uden at betale for det, som man så kan sælge til fuld pris igen."Derfor opfordrer Anders Rynkebjerg da også alle virksomheder, der har leasingaftaler til at få kigget dem igennem hurtigst muligt."Min opfordring er, at man får tjekket de sidste to til tre aftaler, så man kan få syn for sagen og få be- eller afkræftet, om der er noget at komme efter. "