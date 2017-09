Intel klar med Coffee Lake-processorer til din pc: Flere kerner over hele linjen

Intel er nu klar med den næste række af nye processorer til skrivebords-computeren, og der er flere kerner i langt de fleste modeller

Foto: Intel

Verdens største producent af de klassiske computer-processorer er nu klar med den næste række af desktop-processorer under navnet Coffee Lake.Intel havde allerede annonceret nye 8 gen-processorer til bærbare computere, hvilket du kan læse mere om her, men denne gang er der kun tale om ny silicium-chips til de tungere skrivebordscomputere.Den største forskel fra den nu ældre Kaby Lake-generation er antallet af kerner.De billige Core i3-processorer er nu alle udstyret med fire kerner (op fra to), Core i5 har seks (op fra fire) og alle Core i7 har nu seks kerner med hyper-threading.Intel selv lover, at de nye Coffee Lake-processorer er godt 30 procent hurtigere end den foregående generation og op imod 65 procent hurtigere end en tre år gammel computer målt på opgaver som videoredigering.Intel kalder også sin seneste i7-8700K-serie for den bedste “gaming-processor” nogensinde.Stigningen i antal kerner er et tydeligt modsvar til AMD’s Ryzen-processorer. Blandt andet var Ryzen 3 bedre end Intel i3-processorer på multicore-tests alene fordi der var flere kerner til at arbejde.Ifølge AnandTech ser Intels udvalg af 8. Gen-processorer således ud:i3-8100, 4-kerner / 4 tråde, 3.6GHzi3-8350K, 4-kerner / 4 tråde, 4.0GHzi5-8400, 6 kerner/ seks tråde, 2.8GHz (boost: 4.0GHz)i5-8600K, 6 kerner / 6 tråde, 3.6GHz (boost : 4.4GHz)i7-8700, 6 kerner / 12 tråde, 3.2GHz (boost: 4.6GHz)i7-8700K with six cores / 12 threads, 3.8GHz (boost : 4.7GHz)Skal det være vildere end det, må du ud og erhverve dig Intels Core i9 eller X-processorer, som byder på vildere ydeevne og en langt højere pris.Du skal også erhverve dig et nyt bundkort til de nye processorer, der benytter sig af Z370-chipsættet.Intel lancerede sine seneste ottendegeneration-processorer til bærbare computere under navnet Kaby Lake R (R for Refresh) bygget på Intels 14+nm arkitektur.De nye Coffee Lake-processorer er et skridt længere fremme og bygget på 14++nm-arkitektur, men det er ikke helt, hvad Intel lovede os alle tidligere.Intel udgiver senere endnu en omgang ottendegeneration-processorer, der vil blive kaldt Cannon Lake, der benytter den langt bedre 10nm-arkitektur, men hvornår og hvorledes er endnu uvist.De nye ottendegeneration-processorer til desktop-computere udkommer d. 5 oktober.