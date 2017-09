Morgen-briefing: Nets opretter ny udviklingsselskab til fremtidens løsninger - får mangemillionær som direktør / KMD på vej med flere opkøb / Firmaet bag Tabulex-løsningen køber op

Nets opretter ny udviklingsselskab til fremtidens løsninger. KMD på vej med flere opkøb. Firmaet bag Tabulex-løsningen køber op. Spotifys værdi buldrer i vejret - er der en børsnotering på vej?.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne torsdag morgen.Nets opretter nye udviklings-selskab, der under navnet Smart Payments skal udvikle nye produkter målrettet til fremtidens betalingsmarked, skriver Børsen. I spidsen for selskabet, som får 35 ansatte, kommer Susanne Brønnum, der hidtil har været chef for dankortdelen af Nets, Financial & Network Services.“Fokusset er fortsat at være i front på digitale og smarte betalinger og samarbejde med globale og lokale aktører og disrupte Nets. Vi håber, at både Nets selvfølgelig kan drage fordel, men vi ser også, at verden er mere kompleks, og jo mere kompleks den er, jo mere er der behov for at indgå partnerskaber. Det kan være, at vi kommer til at se, at man betaler med fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse, eller at vi fremadrettet ser biler, der kan køre selv og betale for parkering,” siger hun til avisen.Ifølge Børsen var hun en af de personer, der for alvor scorede kassen på Nets børsnotering i fjor - angiveligt mere end 100 milloner kroner.KMD's nye bestyrelsesformand, Jens Due Olsen, brugte onsdagen på at tale med journalister fra forskellige danske erhvervsmedier. Børsen handler artiklen om, at KMD er på 'nordisk opkøbsjagt' og på udkig efter interessante virksomheder i både Danmark, Norge og Sverige."Opkøb er et fast punkt på alle vores møder, og vi har altid en pipeline af virksomheder, som vi kigger - også nogle, der er lidt tættere på," siger Jens Due Olsen til avisen.Computerworld havde også en længere snak med bestyrelsesformanden om fremtidsplanerne, KMD's 'møgsager' og hans egen rolle i forhold til KMD-direktør Eva Berneke.Den danske it-virksomhed IST, der blandt andet står bag de udbredte Tabulex-løsninger, køber fynske UDDATA af Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier.UDDATA står bag en række løsninger til ungdomsuddannelser og gymnasier og supplerer dermed ifølge parterne IST’s nuværende portefølje af løsninger til skoleområdet.Med i handlen følger 25 medarbejdere, der sidder i Svendborg. De vil ifølge parterne blive siddende på deres pladser i byen. IST har med sine 65 medarbejdere i Danmark hjemsted i Roskilde.Musik-tjenesten Spotifys værdi buldrer i vejret. Ifølge Reuters anslåes virksomhedens værdi for tiden til omkring 100 milliarder kroner, hvilket er 19 milliarder kroner mere end i juni.Værdifastsættelsen bygger på privathandlede dele af butikken. Fortsætter udviklingen kan det betyde, at Spotify kan runde en værdi på 20 milliarder dollar - 127 milliarder kroner - inden en eventuel børsnotering til næste år.Spotify har i dag 140 millioner aktive brugere og landede i 2016 en omsætning i omegnen af 20 milliarder kroner.Iagtagere siger til Reuters, at Spotify bør sigte efter en værdifastsættelse ved en børsnotering på syv gange den forventede omsætning i 2017.