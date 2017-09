It-brugerklubben SBSYS erklæret ulovlig af Ankestyrelsen

Det kommunale it-fællesskab SBSYS bliver nu erklæret ulovligt i sin nuværende form af Ankestyrelsen.

Den omdiskuterede kommunale brugerklub SBSYS må ikke videresælge licencer til sit it-system til tredjepart, og derfor er klubben ulovlig.Det fastslår Ankestyrelsen i en principsag, som mediet Itwatch har fået indsigt i."Det er derfor Ankestyrelsens samlede opfattelse, at kommuners og regioners deltagelse i Brugerklubben SBSYS ikke er lovlig, da brugerklubben ikke kun varetager opgaver, som kommuner/regioner selv lovligt kan varetage, men også varetager ikke-lovlige opgaver i form af udstedelse af licensaftaler," skriver styrelsen i en afgørelse ifølge Itwatch.Klubben er en samling af 30 kommuner og regioner, der betaler et kontingent for at benytte it-systemet SBSYS til sags- og dokumenthåndtering.Ankestyrelsen har blåstemplet, at kommuner og offentlige institutioner gerne på gå sammen om at drive et fælles it-system, men da klubben også har videresolgt licenser til SBSYS-systemet til andre, bliver det ulovligt, konkluderer Ankestyrelsen.Tilbage i sommeren blev den kommunale klub kritiseret af Dansk Erhverv, der dengang mente, at klubben bedrev “offentligt opgavetyveri.”Dansk Erhverv mente, at SBSYS-klubben med lave priser undergravede det private marked: Dansk Erhverv: Kommunale it-brugerklubber i gang med at ødelægge hele markedet Også erhvervsminister Brian Mikkelsen har udtalt sig om SBSYS i forbindelse med rammer for den offentlige sektors rolle som en af “de ting, der skal kigges på. “Læs også: Kommuner scorer selvmål med it-brugerklubber: Risikerer at ødelægge markedet for kommunale it-systemer