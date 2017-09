Noget stort er under opsejling i teleindustrien: Derfor kan 5G ændre spillereglerne

Der er store omvæltninger på vej i teleindustrien både på teknologifronten og i forhold til forretningmulighederne.

5G står til at kunne forandre ganske meget i teleindustrien, fordi den nye netværksteknologi åbner for helt nye brugsscenarier og dermed også forretningsmuligheder.I en ny rapport skriver analysefirmaet ABI Research, at 5G kommer til at betyde, at teleindustriens operatører vil få selskab af en stribe nye innovative spillere.“I de næste tre til fire år vil vi se mobilnetværk blive udviklet på en endnu mere transformerende måde, end det var tilfældet med skiftet til IP på mobilnetværk,” skriver ABI Research.Analysefirmaet vurderer, at man som teleoperatør skal arbejde på at minimere omkostningerne ved at drive en netværk - og her opstår der nye muligheder med 5G.“Traditionelt har operatører anvendt en håndfuld infrastruktur-leverandører i deres netværk, særligt på core-netværket. Faldende omsætning per bruger og øget netværkstrafik tvinger operantørerne til at være mere omkostningseffektive og innovative inden for netværksperformance, drift og netværksopgraderinger.”“Den digitale end-to-end transformation mod virtualiserede og softwaredefinerede netværk skaber en mulighed for, at operatører kan åbne deres meget proprietære netværk og leverandør-økosystemer og dermed inkludere innovative startups,” lyder det fra ABI Research.Center for Tele under Energistyrelsen har tidligere oplyst til Computerworld, at det forventes, at den danske auktion over frekvenser, der vil kunne anvendes til 5G, skal afholdes inden udgangen af 2018.De første kommercielle 5G-netværk på verdensplan ventes at kunne være klar fra 2020. De store fordele ved 5G er blandt andet høje hastigheder og lav latency. I forhold til hastighederne er 5G peak data raten indtil videre sat til 20 Gbit i downlink og 10 Gbit i uplink.ABI Research skriver i sin analyse, at man som teleoperatør allerede dag bør lægge fundamentet for fremtidens 5G-netværk.Blandt andet ved at arbejde med netværksvirtualisering og softwaredefinerede netværk, herunder også quality of experience og avanceret monitorering for på den måde at kunne optimere performance.Samtidig mener ABI Research, at det er vigtigt at overveje, hvordan nye innovative spillere på 5G-området vil kunne inviteres ind på netværket til forretningsmæssig gavn for alle parter.