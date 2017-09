Dell sender masser af ordrer videre til Dustin - her er selskabets svar til vrede partnere: "Det er ikke favorisering. Det er sund forretning"

Selv om rasende partnere kræver en forklaring på samarbejdet mellem Dell og Dustin, nægter Dell at stille op til interview. I stedet forklarer virksomheden sig på ni linjer i en mail.

Annonce:



Annonce:





Læs Dell's svar på anklagerne her: Dell afviser anklage om ordre-fusk: "Det er er et meget kritisk punkt for os, at vores partnere skal være trygge"

Christian Borg Møhl, blev aflyst af Dell.

På trods af flere henvendelser fra Computerworld, oplyser Dell, at virksomheden ikke ønsker at stille op til interview.



Istedet har selskabet sendt skriftligt svar i en mail til Computerworld.



Det lyder i sin helhed.



"Det er vigtigt at slå fast, at der er tale om to sager, der på ingen måde har sammenhæng. Den første sag er er en decideret anklage rejst af Netsolutions. Jeg vil understrege, at vi har en Zero Tolerance politik overfor brud på vores Deal registreringsproces. Vi tager beskyldninger som denne meget seriøst, og er i dialog med alle relevante stakeholders."



"Den anden sag er en kommerciel beslutning. Vi indgik en strategisk samarbejdsaftale på nordisk plan med Dustin for omkring fire år siden. Det betyder, at Dustin håndterer de mange ordrer, som løber ind, da Dustin har et velegnet set-up til at håndtere disse transaktioner. Dette skete i forbindelse med, at Dell nedlage sin egen salgsafdeling på dette område. Hver partner har en række styrker, som vi ønsker at udnytte. Det er ikke favorisering. Det er sund forretning," skriver Dell i sit statement.



Computerworld har efter at have modtaget udtalelsen gentagne gange bedt Dell om et interview, men uden held.



Kommunikationschef for Dell, Christian Riise har svaret, at man ikke ønsker at stille op til interview og i øvrigt ikke har flere kommentarer til sagen.



Annonce:

Computerworld ville ellers andet gerne have spurgt Dell:



- Hvordan det hænger sammen, at Dell først afviser et samarbejde og bagefter erkender at have et 'strategisk samarbejde' med Dustin?



- Hvordan Dell har kommunikeret ud til sine andre partnere, at Dustin de facto har overtaget og og kørt Dell's salgsafdeling de seneste fire år?



- Om partnerne skal vænne sig til, at kommunikationen med Dell foregår på e-mail, og at virksomhedens svar holdes på færre end 10 linjer?



- Hvordan Dell har tænkt sig at genvinde sine partneres tillid efter den her sag?



- Hvilke tiltag har Dell tænkt sig at iværksætte for at afdække, om Dustin reelt set "plukker" ordre fra de andre partnere?



Selv om Dell-partnere er stærkt utilfredse og føler sig forbigået af Dell, så afviser producenten at stille op og forklare sig.I stedet har virksomheden valgt at sende en mail med et statement på ni linjer til Computerworld.Den korte forklaring kommer efter, at Computerworld mandag kunne berette, at flere partnere var utilfredse med deres samarbejde med Dell.Utilfredsheden bunder i, at en påstået samarbejdsaftale mellem Dell og Dustin angiveligt koster partnerne dyrebare ordrer.Dell afviste allerede samme dag over for Computerworld, at et samarbejde af den slags skulle eksistere.Men dagen efter kunne Computerworld så præsentere en lydoptagelse af Dell's egen salgstelefon, der leder kunderne just i Dustins retning.Det vil Computerworld selvfølgelig gerne høre Dell's forklaring på, når nu man har sagt, at der ikke eksisterer et samarbejde.Men et nyt og ellers aftalt interview med Dells kanalchef,