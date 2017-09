Gigantisk salg af Toshiba-division endelig på plads: Apple og Dell bliver medejere

Toshiba har efter et langt og rodet forløb endelig indgået en bindende aftale om salg af selskabets gigantiske chip-forretning.

Toshiba har efter et langt og ikke altid lige skønt forløb nu underskrevet endelig aftale om salg af selskabets chipforretning.Køberen er et konsortium med kapitalfonden Bain Capital i spidsen. Med i konsortiet er også Apple, Dell, Seagate Technology, japanske Hoya og sydkoreanske SK Hynix.De lægger 17,7 milliarder dollar - godt 112 milliarder kroner - på bordet for forretningen, der er verdens næststørste producent af NAND-chip. Samsung er den største.Parterne blev egentlig enige om en aftale for en uge siden, men en underskrift har ladet vente på sig på grund af Apple, der er medlem af konsortiet.Apple har nemlig forlangt forskellige leverance-garantier for at godkende aftalen.De er nu blevet opfyldt. Det tyder på, at aftalen kan få konsekvenser for hele NAND-markedet, da Apple er en af de største kunder i det globale marked.Hidtil har Apple i vid udstrækning været afhængig af leverancer fra Samsung, som er verdens største producent.Men med købet får Apple altså fat i en ejerandel af en storproducent af NAND-chip, der er esssentielle i Apples mobil-produkter.Der findes i dag kun en håndfuld producenter af highend-flash-chip med Apples hovedkonkurrent Samsung som den førende.Samsung sidder på omkring 40 procent af det globale marked, mens Apple er den største kunde på området.Forløbet har efterhånden taget otte måneder, og det har været meget tæt på salg flere gange, hvor ikke mindst Western Digital var meget tæt på endelig underskrift på en kontrakt.Således var selskabets topchef, Stephen Milligan, rejst til Tokyo for at lukke handlen med Toshibas bestyrelse, som imidlertid ombestemte sig i sidste øjeblik.Western Digital har siden meddelt, at selskabet vil forsøge at blokere for handelen.Western Digital mener at have vetoret på grund af selskabets mangeårige chip-partnerskab med Toshiba. Det har fået Toshiba til at sagsøge Western Digital for at ødelægge budrunden på chipforretningen.Western Digital købte i fjor SanDisk for 125 milliarder kroner, hvilket du kan læse mere om her:Toshiba har en jointventure-aftale med SanDisk, og Western Digital ser netop chip-markedet som helt vitalt for fremtidens vækst og er derfor interesseret i at holde konkurrerende firmaer væk fra chip-området.For Toshiba begynder timingen at blive kritisk. For falder en aftale på plads for sent, er selskabets nødt til at indføje det store tab i endnu et årsregnskab.Det vil i givet fald blive andet år i træk, hvilket vil betyde, at selskabets rating vil falde drastisk, hvilket blandt andet vil gøre det meget dyrere og sværere for selskabet at låne penge.Selskabet er tvunget til at skille sig af med den ellers fremgangsrige division for at dække det store tab, som det fik, da forretningsdivisionen Westinghouse Electric, der har bygget atomkraftværker, krakkede for et lille års tid siden.