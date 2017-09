I dag lå der endnu et tilbud om fiber i min postkasse: 249 kroner om måneden for 1.000 Mbit - og gratis installation

Klumme: Priserne på bredbånd via fiber fortsætter nedad. Nu har endnu en leverandør meldt sig på banen med et konkret tilbud. Hvad kan du selv få leveret en 1.000 Mbit-forbindelse for netop nu?

En ny fiberleverandør er i gang med at forsøge at kapre kunder i mit boligkvarter i Hvidovre - og dette selskab forsøger som flere andre at presse prisen på fiberbredbånd endnu længere ned.Nu er undertegnede ikke på udkig efter en ny bredbåndsløsning, men hvis jeg var, ville det brev, der i dag landede i min postkasse på matriklen i Hvidovre, bestemt være relevant at gå videre med.I brevet kommer en ny fiberleverandør ved navn SuperFiber med følgende tilbud:“Jeres husstand har mulighed for at få internet via fiber til kr. 249 om måneden. Det er billigere, end det I betaler for jeres nuværende internet og langt hurtigere - nemlig 1.000 Mbit/s. Vi tilbyder gratis installation, hvis fiberfremføringen er under 30 meter.”Tilbuddet fra SuperFiber er opsigtsvækkende, fordi det er med til at sende prisniveauet på fiberforbindelser endnu længere ned - i hvert fald for dem, der er heldige at bo på en adresse, hvor der allerede er fiber i området.Det er jeg - og selvom jeg ikke har brug for en ny bredbåndsforbindelse, da den eksisterende betales af min arbejdsgiver, så er det da rart at føle sig lidt eftertragtet på fiber-fronten.Det er nemlig ikke første gang, at der lander et brev med et godt fibertilbud i min postkasse:Hiper, der flere gange har budt sig til, kan i dag levere 1.000 Mbit for 299 kroner om måneden og med nul kroner i oprettelse.Det er - også selvom SuperFibers tilbud umiddelbart er endnu bedre - en ganske attraktiv pris.Når både SuperFiber, Hiper (og Gigabit.dk) er ivrige efter at levere fiber på min adresse, skyldes det, at selskaberne har mulighed for at leje sig ind på den allerede eksisterende fiberinfrastruktur, som YouSee/TDC ejer.Når man dykker lidt ned i aftalevilkårene hos SuperFiber, kan man da også læse denne besked: “Installation vil ske af TDC eller dennes underleverandør.”I aftalevilkårene fremgår dog også følgende begrænsninger ved produktet.“Der er i princippet fri adgang til internettet via fiberabonnementet, dog vil der være en øvre grænse på trafik pr måned på 1 TB (Terabytes), overskrides grænsen vil transmissionshastigheden blive nedsat til 100 Mbit i resten af måneden.”Den begrænsning ville jeg (måske) godt kunne leve med. Især til en pris på 249 kroner om måneden og nul kroner i installation.Det er uanset hvad interessant, at der fortsat kommer nye fibertilbud med endnu lavere priser. Og at de nye selskaber i den grad er på strandhugst i bestemte boligområder.Som jeg tidligere har skrevet, er det mest interessant dog næsten, at også kobber og 4G/5G fortsætter med at at kunne levere endnu højere hastigheder.Med andre ord har mulighederne for en god bredbåndsforbindelse aldrig været bedre for danskerne. Læs mere om den situation her