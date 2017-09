Først var det forkerte maskiner, nu dumper leverandørerne: Aarhus Kommune tvunget til at udskyde kæmpe-udbud for anden gang

Aarhus Kommune kæmper fortsat med sit hardware-udbud til op imod 350 millioner kroner. Ingen af de bud, der er kommet ind lever op til mindstekravene. Nu er alt udsat igen.

Jo, men vi kan ifølge udbudsloven ikke køre videre, når ingen af dem har svaret rigtigt, ligesom en af tilbudsgiverne ikke opfylder de økonomiske egnethedskriterier ."





I juni måned var kommunen nødt til at udskyde udbuddet, da man måtte indse, at de ønskede pc-skærme er på vej ud ad markedet.



Men selvom man har skubbet og mast udbuddet fremad og har haft en lang proces med spørgsmål og svar, så kunne ingen af byderne altså svare de krav, kommunen har stillet.









I landets næst-største by vil man gerne købe computere og tilhørende udstyr for op til 350 millioner kroner, men det viser sig at være sværere end først antaget.Faktisk er det så svært, at kommunen nu har pillet det oprindelige udbud ned og slået et nyt op. Det skyldes, at alle de tilbud, som kommunen har modtaget, har været ukonditionsmæssige.Det betyder, at de virksomheder, der har budt på opgaven, ikke har svaret korrekt på minimumskravene."Aarhus Kommune modtog inden udløbet af tilbudsfristen tre tilbud, men kunne i forbindelse med gennemgangen af de indkomne tilbud desværre konstatere, at alle tre trilbud var ukonditionsmæssige," forklarer Anders Jørgensen, der er it-chef i Aarhus Kommune."Jo, men det kan vi selvsagt ikke, når ingen af de indkomne tilbud er konditionsmæssige,""Det er nogle mindstekrav, som man ikke har besvaret korrekt."Allerede i foråret kunne Computerworld fortælle, at landets næststørste kommune er i færd med at skifte hele pc-parken ud og står klar med op til 350 millioner kroner til at gennemføre projektet."Det ved jeg ikke. Der er altid spørgsmål og svar i sådan et udbud, og det er der ikke noget unormalt ved. Det unormale er, at ingen af de tilbud, der er kommet, er konditionsmæssige," siger Anders Jørgensen.Han har dog stor tiltro til, at man med det nye udbud får en aftale."Jeg har meget stor tiltro til, at vi lander en aftale i den her omgang. Forskellen er, at vi har givet os selv muligheden for en forhandling. Hvis der så opstår nogle problemer, så kan man få dem præciseret. Så det er min klare forventning, at vi lander en aftale, og vi glæder os rigtig meget til at få det her på plads," lyder det fra it-chefen.Med den nye deadline forventes det, at kontrakten tildeles i uge 5 og underskrives 12. februar 2018.