Apple, Google og Microsoft blander sig mere og mere i politik: Er de virkelig grønne og tolerante aktivister? Eller bare kyniske forretningsfolk?

ComputerViews: Flere og flere tech-virksomheder tager stilling i værdipolitiske spørgsmål. Noget som tidligere blev opfttet som risikabel adfærd.

“Vores liv slutter den dag, at vi tier om de ting, der betyder noget.”Med det citat fra Martin Luther King afsluttede Apples administrerende direktør Tim Cook for nylig en mail til de ansatte.I mailen kritiserede han den amerikanske præsident Donald Trump, og det er langt fra første gang, at Tim Cook har taget stilling til politiske spørgsmål.Han har også aktivt forsvaret transkønnedes rettigheder, talt om klimapolitik, og han tøver ikke med at udtrykke sine beundring for store demokratiske politikere som Robert Kennedy og Lyndon B. Johnson.Tidligere var det normen, at højtstående forretningsfolk blandede sig uden om politik. Især når det ikke drejede sig om erhvervspolitik.Alt andet blev betragtet som vovet og risikofyldt. En doktrin der også blev fulgt af Tim Cooks forgænger, Steve Jobs, der ellers gav sin mening til kende om mangt og meget. Men sjældent om politik.I dag er Tim Cook dog langt fra den eneste erhvervsleder, der tager aktivt stilling til politiske spørgsmål.I de seneste år har et næsten samlet Silicon Valley vendt sig imod præsident Trump og taget et progressivt liberalt standpunkt i værdipolitiske spørgsmål.Vi ser det også herhjemme.Folk, der følger Microsofts danske direktør, Marianne Dahl Steensen, på Twitter, hvor hun går under aliaset @LivogStormsmor , har givetvis også bemærket, at hun ikke holder sig tilbage i forhold til at spørgsmål, der eksempelvis vedrører ligestilling eller LGTB-rettigheder.I sin Twitter-bio fremhæver hun sågar sit politiske ståsted. Her fremgår det, at hun er social-liberal og feminist.Der kan naturligvis være mange årsager til fænomenet. Måske skyldes det, at de store tech-selskaber har hjemme i San Francisco-området.Et område der er hjemsted for hippiebevægelsen og både er mere politisk homogent og mindre konservativt end mange andre steder i USA.I San Francisco fik Donald Trump eksempelvis blot 9,4 procent af stemmerne, mens Hillary Clinton løb med 85,5 procent af stemmerne ved det seneste amerikanske præsidentvalg.En anden teori kan være, at vi i øjeblikket oplever et politisk miljø, der - måske især i USA - efterhånden er blevet så polariseret, at det bliver sværere og sværere at slippe afsted med at forholde sig neutralt til væsentlige politiske spørgsmål.I dag forventer medarbejderne, at deres virksomheder spiller med åbne og kort, så de kan vælge en arbejdsgiver, der matcher deres eget politiske kompas.Men der er også en tredje teori, der er nærliggende. For i dag bliver tech-virksomhederne mere og mere magtfulde, og den teknologi, de udvikler, får en stadig større og mere indgribende effekt på vores samfund.Ja, for mange mennesker virker virksomhedernes magt direkte skræmmende. Og netop derfor forsøger de i så vid udstrækning som muligt at fremstå ufarlige.Vi behøver behøver blot at kigge på de seneste par ugers nyhedstrømme for at se, hvad der kan ske for virksomheder, der bliver opfattet som farlige og samfundsnedbrydende.I sidste uge offentlige gjorde myndighederne i London, at Uber ved udgangen af september vil blive frataget retten til at operere i byen.Begrundelsen var blandt andet, at Uber ikke udviser tilstrækkeligUber blev kritiseret for ikke at leve til op sit ansvar i forhold til baggrundstjek af chaufførernemen transport-myndighederne i London henviste også til den såkaldte Greyball-skandale.Her blev Uber afsløret i at bruge et avanceret software-system ved navn Greyball, der var designet til at snyde myndighederne i en række af verdens storbyer.Den seneste måned har budt på et andet eksempel på, hvor galt det kan gå for virksomheder, der kommer til at fremstå farlige og samfundsnedbrydende.Her var det startup-virksomheden Bodega, der fik skudt sin lancering i sænk, da den blev ramt af en gigantisk shit-storm.Virksomheden er stiftet af to tidligere Google-medarbejdere, der vil skabe et netværk af en avancerede app-styrede automater, hvor du kan købe daglige fornødenheder.I et interview med magasinet Fast Company gav de udtryk for, at deres mål var at udkonkurrere de mange tusinde små familieejede kiosker - kaldet Bodegas - der ligger i mange amerikanske kvarterer og som ofte er ejet af latin-amerikanske immigranter.Pludselig fremstod iværksætterne bag som onde og kyniske disruptere og mødte hård kritik på sociale medier.På samme måde, som Uber har fået et image, som den store, onde virksomhed, der tager brødet ud af munden på taxachaufførerne og samtidig ser stort på love, regler og almindelig god opførsel.Når Apple, Google, Microsoft og andre virksomheder har travlt med af pudse glorien og indtage de korrekte synspunkter på alt fra grøn omstilling til LGTB-rettigheder, er det muligvis, fordi de rent faktisk mener det.Men det kan samtidig også meget vel være led i en strategi, der handler om, at virksomhederne skal fremstå ufarlige, empatiske og aflede opmærksomheden fra monopol-problematiker og manglende skattebetalinger.