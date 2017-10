Tre ideer fra Tradeshifts hackaton: Fra globale smarte kontrakter til interne værktøjer

(Foto: Lars Jacobsen)

Reportage: Computerworld var med, da succesfulde Tradeshifts hackaton blev skudt i gang på Landemærket i København. Mød tre af holdene og hør, hvad deres bud på et vinderkoncept er: Fra interne værktøjer til smart kontrakter.

Team "ShiftCoin" arbejder med smarte kontrakter, som via blockchain kan etablere et tillidsforhold mellem banker, levendører og kunder, som arbejder sammen for første gang. (Foto: Lars Jacobsen)

Jesper Terkelsen er en af de Tradeshift-medarbejdere, som arbejder alene under det globale hackaton. Jesper vandt firmaets seneste hackaton med en løsning, der involverede kunstig intelligens. (Foto: Lars Jacobsen)

Team "Buy everything" arbejder på en løsning, som letter andre udvikleres arbejde. (Foto: Lars Jacobsen)

Danske Tradeshift er på får år blevet en global organisation.Det stiller krav til virksomhedens evne til at skalere - både når det handler om at sikre, at alle medarbejdere arbejder på de samme mål samt til hvordan man internt holder fokus på innovationen.For medstifter Gert Sylvest har midlet siden etableringen været såkaldte hackatons.De blev først afviklet i stifternes lejlighed, så i en spejderhytte, og nu som en global begivenhed for de knapt 600 medarbejdere.Du kan læse mere om, hvordan Tradeshift griber selskabets succesfulde hackatons an her:For medarbejderne er Tradeshifts hyppige hackatons ofte en mulighed for at kaste sig over et nyt område sammen med kollegaer fra andre afdelinger.Her prøver de på 24 timer, ofte med få timers søvn i en sovepose på kontorgulvet, at nytænke eksisterende løsninger eller udvikle nye produkter.Torsdag var emnet for den globale hackaton IoT og blockchain - og Computerworld var med, da Tradeshifts hackaton blev skudt i gang på Landemærket i København.Efter et par timer besøgte vi tre af holdene for at høre, hvad deres bud på et vinderkoncept er:Hos Tradeshift har vi køberen og leverandøren. Vi ved, at når du er en lille leverandør, så er der ikke nogen banker, som kender dig godt nok til at give dig et større lån.De ved kun, at du er et lille firma. Det gælder også, hvis du er leverandør til en stor kunde som for eksempel Nike.I vores projekter arbejder vi med det, som vi kalder smarte kontrakter. De gør, at banken kan se, at leverandøren har fået en stor opgave – og at det er sikkert at låne den lille leverandør penge.Ideen er at bruge en public blockchain, så banken kan se det. Vi er lige begyndt, så den del skal vi lige finde ud af. Men ideen er, at banken bare skal have en måde nem måde til at indhente troværdige informationer om potentielle lånere.I dag udfører bankerne den slags opgaver manuelt ved at undersøge fakturaer og lignende. Det er mandskabskrævende og dyrt. Og derfor gider bankerne ikke at bekymre sig om de små kunder.Med vores system kan de undgå det manuelle tjek. I stedet vil de få oplysninger fra os, hvor vi bruger blockchain.For små firmaer betyder det, at de kan løfte større opgaver. Og i takt med at de afleverer flere og flere ordrer, bliver de anset som mere og mere pålidelige, så det bliver endnu nemmere for dem at blive finansieret.””Sidste gang arbejdede jeg med kunstig intelligens og machine learning. Men denne gang er det lidt mere kedeligt, for før jeg havde det nuværende job, var jeg "Head of Ops".Og der er en masse ting, som jeg gerne ville have nået, inden jeg stoppede. Så det benytter jeg vores hackaton til at se på.Vi automatiserer rigtigt rigtigt meget. Jeg tog til Kina for et år siden og arbejdede, fordi der er lidt forskel på regionerne. Men da jeg var færdig, så kunne vi trykke på én knap, og så zuuuub! Så kører der 200 servere.En af de ting, som vi vil automatisere, er feedback-loops, hvor en kunde kommer med en feature. Den bliver lagt i produktion. Det bliver rullet ud og så videre.Men den der tracerbility, hvor man kan se, hvornår det bliver lagt i produktion, og hvornår det bliver rullet ud, kunne jeg godt tænke mig at lave noget på.Vi har det. Men det er meget manuelt, hvor folk sidder med en liste over ting, som bliver ændret. Men så glemmer folk det nemt.Jeg ville gerne have, at vores ikke-tekniske folk her hos Tradeshift via automatisering kan følge mere med i ændringerne. Så det arbejder jeg med.For mig handler det også om at undgå at skabe subkulturer, hvor man synes, at de andre er idioter. Derfor handler det om at skabe en fælles bevidsthed om det, som andre laver.Det er ikke så sexet. Og det er ikke noget, som vi kan sælge til kunderne. Men det er vigtigt. For da jeg begyndte for fire år siden, var vi 70. Nu er vi næsten 600. Og mange af de udfordringer, vi har haft, bunder i skalering.””Et af systemerne hos Tradeshift består i at kalde 7, 8 eller 9 API’er. Og hver af de API'er skal sættes op på en bestemt måde for at sikre, at de alle sammen virker sammen.Udfordringen er, at API'erne ikke sættes op samme sted. Derfor er det alt for nemt at begå fejl, når du arbejder med dem.Derfor vil vi bygge en app, som kan kontrollere din opsætning ved at hente alle de data, som du skal bruge fra de forskellige API'er og så krydstjekke dem og deres opsætning.Det er et alternativ til de fire siders tjekliste, som du i dag har med alle de ting, som skal være opsat over for hinanden, for at de fungerer.En vigtig del af arbejdet er at ordne de opsætninger, som alle bruger.Man kan sige, at det er en slags interaktiv tjekliste, som undersøger den nødvendige opsætning på tværs af en masse forskellige API'er.Vi regner ikke med, at det vil nedbringe mængden af fejlopsætninger. Men vi forventer, at det vil nedbringe mængden af support, som vi har i dag. Så når folk i supportchatten siger, at noget ikke virker, så kan vi give dem et link til værktøjet.Så slipper vi også for at tale med så mange andre. Vi er jo udviklere og vil helst blive i vores egen skal – he he”Du kan læse mere om, hvordan Tradeshift griber selskabets succesfulde hackatons an her: