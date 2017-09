GoPro klar med fede to actionkameraer - det ene filmer også alt det, der sker bag ved dig

4K optagelser i slow-motion og kamera der filmer 360 grader, så du selv kan vælge actionen bagefter. GoPro er klar med to nye fede actionkameraer. Se kameraerne og de danske priser her.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Også rekruttering bliver mere digital og social: ”SocialMedia Boost har enormt potentiale” Det er svært at ramme it-profiler, og det skaber efterspørgsel på databaseret jobannoncering, der gør netop dét. Derfor lanceres SocialMedia Boost. | Læs mere

Det kan være svært at se om der er tale om GoPro 5 eller 6. De to kameraer bruger også samme batteri. Men inden i er der en helt ny processor.

De seneste par år har været hårde ved GoPro. Overskuddet er faldet, salget er faldet og selskabets højtprofilerede Karma-drone faldt også.Det sidste skal tages helt bogstaveligt.For en procentdel af Karma-dronerne faldt ned.Det skabte en del sure ejere og ledte til, at GoPro måtte trække produktet af markedet og genlancere dronen med ny software et par måneder efter.Men i november 2016 landede GoPro 5-kameraet - og det blev lidt sjovere at være GoPro - som dog stadig kan mærke kopi-actionkameraerne, til en tredjedel af prisen, ånde sig i nakken.Vil du have gode videoer af dine halsbrækkende stunts på mountainbike, på ski, på skateboard eller når du prøver at sætte rekord på Nürburgring, så er det stadig GoPro, der leverer nogle af de bedste kameraer.Det skyldes ikke mindst selskabets imponerende tilbehørsliste, som tæller alt fra et hundeharnisk til et kamerastativ, som du holder i munden.Knapt et år efter seneste lancering er GoPro klar med to kameraer.De blev lanceret torsdag aften af stifter og direktør Nick Woodman og streamet til et lanceringsevent i København, hvor Computerworld var med.Woodman benyttede eventet til at lancere GoPro Fusion, der er et kamera som filmer video i 360 grader.GoPro nævner selv, at kameraet filmer i 5,2K og altså i en højere opløsning end den gængse 4K-opløsning.De 5,2K skal dog tages med et gran salg da det er en kombineret optagelse af de to objektiver, som sidder på hver sin side af kameraet.Det smart ved Fusion, som kommer i butikkerne til november, er, at de to objektiver kombinerer optagelserne til én video.Den efterfølgende video kan så bruges til at skabe forskellige effekter alt efter behov.Det mest imponerende er dog Overcapture, som GoPro demonstrerede torsdag aften.Med den funktion filmer kameraet hele vejen rundt - og efterfølgende kan du med GoPros app konvertere 360 graders filmen til en normal video ved at vælge hvilken del af billedet, du vil bruge.Dermed kan du panorere og for eksempel følge en bil rundt i et sving uden at dreje kameraet fysisk.Indtil videre har vi kun demonstrationsvideoerne at støtte os til, men Fusion ser umiddelbart ud til at være et interessant kig ud i fremtiden, hvor du ikke behøver at pege på det, som du filmer, for kameraet filmer alt, hvad du oplever.Du skal bare selv efterfølgende sige, hvad du vil fokusere på.Se eksempel på Fusions funktioner i videoen herunderUd over Overcapture kan du desuden med Fusion lave et såkaldt ”angel view” hvor det ser ud som om, at du har en kameramand svævende foran dig.Den effekt kommer ved at du monterer kameraet på en af de forkætrede selfiesticks - men Fusions opbygning gør, at sticken ikke dukker op på optagelserne.Det virkede smart, men det må komme an på en test, om det også virker i praksis.Fusion er, som GoPro 5 og 6, vandtæt ned til 10 meter og har indbygget digital billedstabilisering, GPS og wifi.Den danske pris på Fusion er 5.899 kroner.Ud over Fusion lancerede GoPro også det mere almindelige Hero 6.På overfladen ligner 6'eren forgængerne på en prik.Faktisk ligner de så meget, at kun lidt ridser på redaktionens godt brugte Hero 5 gør, at vi overhovedet kan se forskel, når de begge ligger på skrivebordet foran os.Derfor får du med 6'eren stadig touchskærm (som er bedre), GPS og wifi (nu med 5 GHz wifi for hurtigere kopiering til din telefon)Under overfladen er der dog sket en del.Det vigtigste er, at GoPro har slået op med sin normale processorleverandør og i stedet produceret sin egen billedprocessor, kaldet GP1.Den nye processor betyder, at Hero 6 nu kan filme 4K opløsning i op til 60 billeder i sekundet (5'eren kan komme op på 30 billeder i sekundet) og at 1080p film nu kan filmes i hele 240 billeder i sekundet.Desuden skulle den nye processor betyde bedre billedstabilisering, hvilket vores første hurtige test ser ud til at bekræfte.Det samme gælder GoPros påstand om bedre optagelser i mørke samt et hurtigere skift når kameraet skifter fra optagelser i skygge til optagelser i sollys.GoPro 6 lander på en pris på 4.499 kroner og kan købes nu.