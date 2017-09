Morgen-briefing: Ciklum-chef til Riskær: ’Stop dit lort, Klaus' / Angry Bird-firma børsnoteres - men til langt lavere pris end forventet / DAB lukker på søndag - er du klar? / Finanstilsynet hyrer it-sikkerhedschef

Ciklum-chef til Riskær: ’Stop dit lort, Klaus. Kriseramt it-firma købte lille firma for svimlende beløb. 127 millioner kroner til Trustpilot. Angry Bird-firma børsnoteres - men til langt lavere pris end forventet. Kom med inden for i Satya Nadellas hjem. Hvem vinder Computerworlds Top 100? Du får svar om et par timer. DAB lukker på søndag - er du klar? Finanstilsynet hyrer it-sikkerhedschef. Dansk Industri: Tre forslag til bedre it-sikkerhed i danske virksomheder.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne fredag morgen.Beskeden til Klaus Riskær Pedersen fra Ciklum-boss Torben Majgaard i forbindelse med en tidligere partneraftale er klar:‘Stop dit lort, Klaus. Jeg har respekt for dig, men ingen af os har tid til alle dine trusler og al dit lort, du har ingen sag,’ skrev han ifølge Børsen i en mail til Klaus Riskær Pedersen tidligere på året.Ifølge avisen drejer konflikten sig til 16 millioner kroner i kryptovalutaen ether, som Røngaard og Majgaard har rejst via selskabet Reality Clash, efter de i første omgang forsøgte sig med spilselskabet Geo Reality Games, som Riskær-firmaet Reboot også havde ejerandel i.Klaus Riskær Pedersen vil have nedlagt fogedforbud og politianmelde de tidligere partnere.Det kriseramte it-selskab Ominto med Michael Brudevold Hansen i spidsen købte kort før selskabets debut på Nasdaq-børsen 40 procent af det lille Billund-firma Lani Pixels, der i handlen blev værdisat tir 175 millioner kroner, skriver Børsen. Lani Pixels omsatte på dette tidspunkt ifølge avisen for blot en million kroner og havde et underskud på syv millioner kroner. Med i ejerkredsen var Ole Abildgaard, der også er medejer af Ominto, som har tabt mere end 150 millioner kroner i det seneste år og kæmper for ikke at blive smidt af Nasdaq.Den amerikanske bank Silicon Valley Bank skyder 20 millioner dollar - 127 millioner kroner - ind i Trust Pilot med danske Peter Mühlmann ved roret, skriver Børsen. Peter Mühlmann siger til avisen, at Trustpilot ‘faktisk ikke rigtigt’ havde brug for pengene, men at ‘det var nu, vi skulle slå til for at få en rigtig god aftale.’Trustpilot rejse senest en halv milliard kroner for 14 måneder siden og har i alt modtaget 912 millioner kroner i kapital siden etableringen for 10 år siden.Angry Bird-firmaet Rovio Entertainment har indsendt den officielle ansøgning om at blive børsnoteret på børsen i Helsinki.Den forventede prisfastsætning er en milliard dollar. Det kan lyde af meget, men er kun det halve af, hvad Rovio oprindeligt havde forventet at kunne rejse ved en notering.Angry Birds-spillet er blevet downloadet 3,7 milliarder gange siden lanceringen i 2009, og Rovio har fordoblet sin omsætning i 2017 til 153 millioner euro.Det amerikanske livsstilsmagasin Good Housekeeping har været hjemme hos Microsofts topchef, 50-årige Satya Nadella og hans hustru, 45-årige Anu Nadella. I huset bor også en hund samt deres 21-årige multihandicappede søn, Zain. Desuden består familien af døtrene Divya og Tara.Satya Nadella fortæller blandt andet, at forældrene løbende får rapporter om alt, hvad børnene foretager sig på deres computere. “Og det ved de,” siger han.Alle film og spil på computerne skal forhandles med forældrene i hjemmet.“Det er teknologi, der har holdt Zain i live. Det [teknologi, red] er ikke noget, som man bare skal spilde sin tid på,” siger Satya Nadella.Han fortæller desuden, at han aldrig har været den bedste i sin klasse eller ‘akademisk fantastisk.’Til gengæld har han altid været god til at engagere sig helt i både ‘muligheder og fejl,’ som han siger.“Jeg lærer af fejlene og udnytter mulighederne til ‘maximum impact’. Jeg er fuldstændigt ‘wired’ til at holde øje med muligheder, som jeg kan forny,” fortæller han.Du kan læse hele interviewet med Satya og Anu Nadella her: Satya and Anu Nadella open up about their family life. Computerworld har gennem de seneste uger bragt artikler om de bedste virksomheder inden for en række af it-branchens forskellige kategorier.Dem har vi fundet i vores store Top 100-analyse, hvor vi sammenholder en række vækst-relaterede nøgletal for de 499 it-virksomheder, der lever op til vores adgangskrav.Vi har kåret en Top 100-vinder hvert år siden 1996, og om et par timer - klokken 09:00 - offentliggør vi den overordnede vinder af Computerworlds Top 100 2017 - altså den af alle danske it-virksomheder, der har haft størst vækst og mest overordnet fremgang.Du finder både vinderen samt artikler, tabeller og oversigter over din virksomheds placering på de forskellige ranglister på vores Top 100-site, som du kan komme til her:Her kan du også læse mere om vores metode, om kategorierne og om de tidligere vindere.Bliver din DAB-radio pludselig tavs en af de nærmeste dage, er der en god forklaring: Søndag lukker DAB-signalet nemlig for tid og evighed for istedet at blive erstattet af det nye DAB+signal, der sikrer plads til endnu flere radiokanaler end tidligere.Har du købt din DAB-radio efter 2012, kan den efter alt at dømme indstilles til DAB+-signalet. Er den købt før 2012, er det sandsynligt, at den ikke kan bruges til meget fra søndag.Finanstilsynet har ansat René Bergman som chef for tilsynets nye kontor for it-sikkerhed, som skal føre tilsyn med it-sikkerheden i den finansielle sektor.René Bergman var indtil juli it-chef i Danmarks Nationalbank. Her har han også haft ansvaret for it-outsourcing, applikationsudvikling ligesom han har været kontorchef.Før han kom til Danmarks Nationalbank var han ansat i Pentia i en årrække.Ifølge en meddelelse fra Finanstilsynet er det nye kontor også såkaldt ‘ekspertisecenter,’ når det gælder nye teknologi-typer som machine learning, AI, blockchain og lignende.René Bergman har første arbejdsdag i den nye stilling på mandag.Dansk Industri har efter eget udsagn ‘massivt fokus’ på at styrke it-sikkerheden i danske virksomheder.Organisationen er nu klar med tre forslag til at ruste danske virksomheder til at ‘vinde kapløbet mod de cyberkriminelle,’ som det lyder fra DI.1: Regeringen skal afsætte midler til en ‘bred indsats,’ der skal løfte ‘kompetencer og beredskab,’ så dansk it-sikkerhd kan ‘blive et trademark på lige fod med dansk design.’2: Politiet skal have 30 millioner kroner ekstra om året til efterforskning af cyberkriminalitet.3: Det skal formuleres en international digital konvention, som blandt andet skal beskytte virksomhederne om statssponsoreret spionage.“Digitalisering kan vinde fremtiden for mange danske virksomheder, men det forudsætter en løbende dedikeret indsats for sikre vores fælles it-sikkerhed og derigennem tryghed i en digital verden,” lyder det fra Dansk Industri.