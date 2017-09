Verdensberømt mobilspil trækker millioner hjem til danske udviklere

Mobilspillet Subway Surfers er blevet downloadet 1,6 millioner gange og trækker millioner af kroner hjem til de danske udviklere

Det populære mobilspil Subway Surfers trækker millioner og atter millioner ind til de danske udviklere, Sybo Games.Det er et af både iOS og Androids mest downloadede spil, hvor man som grafittimaler “surfer” på toge, flyger fra vagter og opsamler point.Spillet er blevet downloadet 1,6 milliarder gange siden 2012, og populariteten har resulteret i et overskud på 96 millioner kroner for regnskabsåret 16/17, som københavnske Sybo Games deler 50/50 med den aarhusianske virksomhed Kiloo.Det viser det seneste regnskab fra Sybo Games.Virksomheden består af 70 mand og lever hovedsageligt af indtjeningen fra Subway Surfers, der lever på sit sjette år, men har stadig en halv million downloads hver eneste dag.Subway Surfers er også på vej til at blive filmatiseret som en animeret tv-serie. Her ansatte Sybo Games tidligere på året den Emmy-vindende Hollywood-producer Sander Schwartz, der tidligere har arbejdet hos Warner Brothers.Selvom regnskabet er positivt i år, forventer Sybo Games ikke samme niveau næste år.Direktør for Sybo Games, Mathias Gredal Nørvig, har udtalt til Børsen , at der skal investeres for at imødekomme store projekter, og det vil kunne ses i næste års regnskab.Han fortæller også, at det i øjeblikket er nemt at trække dygtige folk til Danmark efter både Trump og Brexit. Blandt andet har Syn Games kunne trække folk fra store virksomheder som Disney og EA til Danmark.