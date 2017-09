Nye forsinkelser rammer Banedanmarks ambitiøse signalprojekt

Banedanmark har endnu engang måtte melde forsinkelser på sit signalprojekt, der skal digitalisere hele det gamle signalsystem

Annonce:



Annonce:

Banedanmark har nu igen måtte melde ud, at der bliver forsinkelser på udrulningen af et nyt signalsystem til de danske jernbaner.Forligskredsen af transportordførere i Folketinget blev orienteret om forsinkelsen torsdag, og her er man mildest talt ikke tilfredse.Det skriver Ritzaus Bureau.“Nogle af de områder, der var forsinkelse på sidste gang, har man fået lidt kontrol med. Men nu er der så opstået noget nyt. Det er selvfølgelig dybt utilfredsstillende,” siger Rasmus Prehn, Socialdemokratiets transportordfører, til Ritzau.Projektet betegnes som danmarkhistoriens største jernbaneprojekt.Allerede i oktober 2016 blev projektet ramt af så store problemer, at projektets afslutning blev skubbet to år, og at reservepuljen på fire millarder kroner var tom på grund af fordyrelser.Og mere af samme skuffe kan være på vej, oplyser Rasmus Prehn.Et eksternt revisionsfirma er sat til at kigge på sagen, og om en måneds tid vil politikerne få et nærmere billede af problemernes omfang.En del af det eksisterende signalsystem stammer helt tilbage fra 1946 og er baseret på teknologi fra 1912, hvilket giver problemer.Ofte kan de forskellige typer signalsystemer ikke tale sammen, hvilket fører til den ofte frygtede besked ved stationen: “Forsinkelser på grund af signalfejl.”Det forventes, at en totaludskiftning af signalsystemet vil fjerne cirka 80 procent af forsinkelser, der skyldes signalfejl. Derudover bliver det også billigere og lettere at finde reservedele og vedligeholde signalsystemet.