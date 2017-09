Gratis Top 100-magasin fra Computerworld: Her er vindere og tabere blandt 500 store danske it-firmaer

Top 100/2017: Resultaterne af Computerworlds store årlige Top 100-analyse er klar. Næsten 500 store danske it-virksomheders regnskaber er blevet endevendt. Læs interview med to af vinderne og dybdegående analyser af tendenserne i det store Top 100-magasin. Hent magasinet gratis her.

Annonce:



Annonce:

Hostingselskabet Zitcom fra Skanderborg vinder 2017-udgaven af Computerworlds store Top 100-undersøgelse.Undersøgelsen endevender de seneste to årsregnskaber fra 499 danske it- og televirksomheder.For at være med i feltet skal virksomheden enten have personaleomkostninger på 10 millioner kroner eller mere eller en opgivet omsætning på 20 millioner kroner eller mere.Du kan læse mere om beregningsmetoden her:Zitcom, der altså bliver den samlede vinder i år, har på blot et enkelt år forbedret resultatet med gigantiske 946 procent.Top 100-undersøgelsen giver et godt overblik over, hvordan det går med de mange virksomheder i den danske it-branche, og det er dermed også en vigtig indikator for, hvordan den danske it-branche klarer sig i det hele taget.Læs i magasinet om alt om placeringerne for software-, hardware-, og servicevirksomhederne samt virksomhederne inden for afsætning og se virksomhedernes regnskabstal.Mod registrering kan du downloade magasinet Computerworld Top 100 gratis.I magasinet får du adgang til 76 siders analyser, interviews og oversigter.