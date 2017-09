Opdater til iOS 11 nu – iPhone 7 kan hackes via wifi

En sårbarhed i wifi-firmware gør det muligt at overtage styringen af en iPhone 7 via en wifi-forbindelse.

Hvis du ikke allerede har opdateret din iPhone til iOS 11, så er der lige kommet endnu en god grund til at gøre det.En sikkerhedsekspert fra Googles Project Zero har nemlig fundet en sårbarhed, der gør det muligt for en hacker at kontrollere en iPhone 7 uden at have fysisk kontakt med den.Det eneste, hackeren skal bruge, er MAC-adressen, der identificerer den enkelte enhed på et netværk.”Exploitet gør det muligt at køre kode på iPhone 7s Firmware,” siger Gal Beniamini fra Project Zero til Bleeping Computer Der er tale om en sårbarhed i firmware til wifi-chips fra Broadcom, og udover iPhone 7 gælder sårbarheden i teorien alle enheder, der kører version BCM4355C0 af Broadcoms firmware.Apple har lukket sårbarheden med iOS 11, men på alle tidligere versioner af iOS kan hackere altså fjern-eksekvere kode på telefonen, hvis den forbindes til en hacker-kontrolleret wifi-forbindelse.Wifi-chips fra Broadcom sidder i alle iPhones og et stort antal Android-modeller, og det er ikke første gang, at de viser sig at være usikre.Tidligere på året demonstrerede en anden sikkerhedsekspert en usikkerhed i Broadcom-chips, der også gjorde det muligt at overtage styringen med både Android-telefoner og iPhones udelukkende via wifi.Google udsendte tidligere på måneden en patch, der lukker sikkerhedshullet på Android-enheder.