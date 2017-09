Kinesisk it-gigant er tæt på dansk indtog: Forbereder overraskelses-angreb på det danske mobilbetalingsmarked

Den kinesiske mobilbetalingsgigant AliPay er få uger fra en aftale om et indtog på det danske marked.

Den kinesiske mobilbetalings-gigant AliPay er på vej til Danmark.Det erfarer det danske finans-medie Finanswatch Ifølge Finanswatch forhandler AliPay, der er ejet af den kinesiske it-gigant Alibaba Group, i øjeblikket med betalingsformidleren Nets om at få AliPay ud i danske butikker.Der er endnu ikke underskrevet en aftale, men mediet rapporterer, at aftalen forventes at falde på plads i løbet af de kommende uger.AliPay har mere end 500 millioner brugere og er sammen med appen WeChat den førende betalings-app i Kina.Tidligere på året interviewede Computerworld Zennon Kapron, der er ekspert i den kinesiske fintech-industri.Her forudså han, at det blot ville være et spørgsmål om tid før de kinesiske mobilbetalingsapps vil finde vej til vesten.I første gang ville deres mål være at servicere det stigende antal kinesiske turister og forretningsrejsende.“Men spørgsmålet er så om de på et senere tidspunkt også vil forsøge at gøre deres tjenester tilgængelige for brugere i vesten," siger Zennon Kapron.“Jeg tror det kommer til at ske før eller siden, men det store spørgsmål er om de kan få succes i vesten. De har den fordel, at de i Kina har set så mange udenlandske virksomheder komme til Kina og floppe, og de erfaringer kan de måske lære af, når de selv skal ekspandere internationalt.”Gennem de seneste år har mobilbetalinger fået sit store gennembrud på det kinesiske marked.I 2010 var ar 60 procent af alle betalinger i Kina kontantbetalinger, men i 2020 ventes det være faldet til 30 procent.Ifølge Zennon Kapron kan en stor del af det fald tilskrives fremvæksten af mobilbetalinger, der især har taget fart i de kinesiske storbyer.