Flere stater er klar til at betale hackere for at fælde skattesnydere - men det er simpelthen ikke i orden

Klumme: Det kan godt være, at Skat kan fange nogle skattesnydere ved at betale for adgang til de såkaldte Panama-papirer. Men papirerne er hælervarer, og de offentlige myndigheder risikerer at skabe et enormt marked for ulovligheder.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra BESTSELLER Ny it-platform skal skabe fundamentet for fremtidig vækst i BESTSELLER Hos BESTSELLER er vi fulde af forventning; vi står midt i én af verdens største og mest ambitiøse implementeringer af Microsoft Dynamics 365. | Læs mere

Del din viden Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.



Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?



Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.

Hvis der ikke var nogen købere til de stjålne data, ville hacking-markedet hastigt skrumpe.

Det er et skråplan for retsstaten, når stater bryder love, der gælder for alle andre, ved at dække sig ind under ’målet helliger midlet’-devisen.

Hacking har store konsekvenser for de ramte, og det gælder uanset om det er privatpersoner, private virksomheder eller offentlige virksomheder.Angreb kan ske når som helst, komme indefra eller udefra, og ramme når man mindst venter dem.I MetroXpress kunne man for eksempel forleden læse under overskriften ’Tre anholdt for at hacke brystbilleder’, at 25.000 patientjournaler med før- og efterbilleder og personnumre er blevet stjålet fra en litauisk plastikkirurgisk klinik.Tyveriet omfatter 1.600 danskeres private oplysninger, herunder ’Familien fra Bryggen’-stjernen Linse Kessler.Hackingen har i dette tilfælde medført at alle disse sagesløse patienter er blevet groft forulempet, og at deres dybt private forhold nu er eksponeret for offentligheden.Men hvorfor begår hackerne sådanne ugerninger? Hvad motiverer dem?Oftest handler det om økonomisk berigelse for dem selv.Hackerne tilvejebringer en vare (data) eller skaber en situation, som de kan tjene penge på, fordi de har et offer, de kan afpresse som det er tilfældet med ransomware, eller de har en kunde, der vil betale for de stjålne data.Hvis der ikke var nogen købere til de stjålne data, ville hacking-markedet hastigt skrumpe.Hvem er kunden typisk?Er det en konkurrent til den hackede eller bestjålne virksomhed, som prøver at få en ulovlig konkurrencefordel?En nu tidligere Velux-chef er for eksempel anklaget for at have forsøgt at viderebringe Velux’ forretningshemmeligheder til en udenlandsk rival, idet han angiveligt har downloadet store mængder data fra Velux’ egne systemer.Heldigvis er det ulovligt at stjæle ulovligt tilvejebragte data og at købe dem.Tyven (hackeren) kan i Velux-casen blive straffet i henhold til loven, og det samme kan hæleren (modtageren), hvis det kan påvises, at modtageren ved, at der er tale om stjålne data.Søger de anseelse?Er det politisk manipulation, som da nogen forsøgte at påvirke det amerikanske valg ved at hacke Clintons mail-server?Er det industrispionage? Er det stater, der øver sig på cyberkrig?Sommerens store hackerangreb på blandt andre Maersk har også haft store konsekvenser og kostet virksomheden milliarder.Eksemplerne er talrige, og fællesnævneren er, at det har store omkostninger for de ramte.Men nylige hændelser kan skabe bekymring for, om visse staters uheldige adfærd får hacking-markedet til at boome.For det er åbenbart ikke ulovligt at købe hælervarer, når man er en stat. Det synes som om, der kan opereres efter devisen, at ’målet helliger midlet’.I løbet af sommeren kom det således frem, at det tyske føderale politi (BKA) har betalt fem millioner euro til kriminelle hackere for at få fat i de såkaldte hackede Panama-papirer.Det er langt fra den eneste europæiske stat, der har købt de illegale papirer. På listen står også den danske stat.Det er et skråplan for retsstaten, når stater bryder love, der gælder for alle andre, ved at dække sig ind under ’målet helliger midlet’-devisen.Det gælder også, selvom vi alle synes, at de, der har unddraget sig skat, skal betale.Men det legitimerer bare ikke handlingen, og efter min mening bør stater holde fanen meget højt.Der står noget større på spil. Det gælder retssikkerheden for borgere og virksomheder.Hvis man har begrundet mistanke om ulovligheder, må man skaffe data på lovlig vis - ikke ved at købe hælervarer.Det princip gælder både for virksomheder, privatpersoner og stater.Overvej blot hvilket marked der åbner sig for hackerne, hvis det bliver legitimt at købe ulovligt tilvejebragte oplysninger.Større motivation kan de kriminelle hackere næppe få til at udvide deres kriminelle aktiviteter.