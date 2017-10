Morgen-briefing: Dansk big data-løsning skal kunne forudsige virksomheds-konkurser / IBM har nu flere ansatte i Indien end i USA / EU vil komme med udspil på skat til it-kæmper til næste år

Dansk big data-løsning skal kunne forudsige virksomheds-konkurser. IBM har nu flere ansatte i Indien end i USA. EU vil komme med udspil på skat til it-kæmper til næste år. Omdiskuteret aktie i dansk it-firma buldrer i vejret. Japanske stor-banker vil indføre digital møntfod.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne mandag morgen.Med baggrund i en række forskellige såkaldte hændelsesmønstre i virksomheder bør det være muligt at fastlægge sandsynligheden for, at de går konkurs.Sådan lyder det fra en række forskere, der er samlet under Danish Center for Big Data Analytics (Dabai), der nu i samarbejde med Erhvervsstyrelsen går i gang med at udvikle en it-løsning, der skal kunne forudsige blandt andet konkurser, deres chance for vækst samt om de eksempelvis omgår regler.Det kommer til at ske på baggrund af de mange data, som virksomhederne lægger ind i CVR-databasen - blandt andet brancheskift, datoer, revisorskift, direktør-skift, bestyrelsesmedlemmer og mange andre ting.Det nye værktøj skal ‘skal skabe et kompakt visuelt overblik over lange serier af hændelsesdata, som er svære at overskue,’ hedder det.“Hvis man bare gætter på, hvem der går konkurs efter 2014, så har man fire procents chance for at gætte rigtigt. Men med nye værktøj har man 20 procents chance for at ramme rigtigt. Værktøjet udpeger de firmaer, der har bevæget sig ind i et hændelsesmønster, som i de historiske data har vist sig lede til konkurs,” lyder det.Du kan læse mere om planerne her. Amerikanske IBM - der hører blandt de store ikoniske virksomheder i amerikanske industri - har nu flere ansatte i Indien end i hjemlandet USA.Ifølge New York Times beskæftiger virksomheden i dag en tredjedel af sine medarbejdere i Indien. Det svarer til omkring 130.000 mennesker.Den indiske kæmpe-afdeling arbejder med alle aspekter af it i IBM - herunder levering og udvikling af service-løsninger, AI, selvkørende biler og meget andet.“Et [indisk] team arbejder endda med producerne bag tv-serien Sesame Street om undervisning af børnehavebørn i Atlanta,” skriver avisen lettere bestyrtet.IBM har haft løbende underskud i 21 kvartaler i træk, og overflytningen til Indien har ifølge avisen været afgørende for selskabets bestræbelser på at reducere omkostninger.Også selskaber som Oracle og Dell beskæftiger størstedelen af deres medarbejdere uden for USA.EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, vil til næste år komme med et udspil til nye EU-regler, som skal sikre, at de store it-giganter betaler skat i EU.EU-toppen har netop holdt dens første såkaldte digitale topmøde i Estland, og det var her, at meldingen kom fra formanden.“Kommissionen vil næste år [2018, red] foreslå nye regler for fair og effektiv beskatning, der giver juridisk sikkerhed og ens spilleregler for alle,” sagde han.Ifølge EU er de nuværende skatteregler fastlagt før internettet for alvor tog fart, og det betyder, at internet-baserede virksomheder slipper med at betale halvdelen af den skat, som fysisk baserede virksomheder af samme størrelse betaler.Aarhus-virksomheden Viabill har fået 300 millioner kroner til et globalt fremstød, skriver Børsen. Selskabet med stifter Jan Lytje-Hansen i spidsen leverer en løsning til fleksible betalinger til mindre webshops, der med denne løsning i hånden kan ‘konkurrere med giganter som Amazon,’ som det hedder.Pengene er faldet i form af kreditter, hvor af de 270 millioner kroner er kommet fra Nykredit.Jan Lytje-Hansen siger til avisen, at der er faldet en ‘enorm byrde’ fra hans skuldre.Pengene skal anvendes til skalering i blandt andet Sverige, Norge, Irland, Holland og USA.“Vi er oppe imod nogle meget velpolstrerede aktører som Nets og Mobilepay. Men vi har den fordel i, at vi er små og agile, og så har vi et virkelig godt distribueret setup, som er meget skalerbart,” siger stifteren til Børsen.Viabill blev stiftet i 2009.Aktiekursen i den dansk-stiftede it-virksomhed Ominto buldrede torsdag pludselig i vejret med 66 procent - men uden at virksomheden har leveret nogen form for nyheder, skriver Børsen. Avisen har i den seneste tid skrevet en del artikler om selskabet, der er noteret på Nasdaq. Ominto meddelte imidlertid i august, at Nasdaq truede med at fjerne selskabet fra børsen på grund af dårlige regnskaber..Ominto er stiftet af Michael Brudevold Hansen og står bag Dubli.com, der er en såkaldt cashback-platform. Selskabet har tabt mere end 150 millioner kroner siden noteringen.Til avisen undrer aktieekspert Per Hansen fra Nordnet sig over det pludselige markante spring. Han vil dog ikke kalde det for insiderhandel.“Det er en grov betegnelse. Men hvis man alene skal forholde sig til den daglige volumen plus kursstigningen, så er sandsynligheden for, at der er nogen, som helt tilfældigt lige nøjagtigt en torsdag i september maser sig så massivt ind i aktien næsten lig 0,” siger han til Børsen.En række af Japans største banker er i et konsortium på vej med en ny digital møntfod, der kommer til at hedde ‘j-coin.’I spidsen for konsortiet står Muzuho Financial Group samt Japan Post Bank. Det er planen, at en j-coin skal kunne veksles lige over med en yen, ligesom den skal kunne anvendes til digitale betalinger og pengeoverførsler.Japan er relativt tilbagestående, når det gælder eksempelvis betaling med kreditkort. Her er kontanter stadig i højsædet. Bankerne håber, at j-coinen kan være med til at skubbe digitale betalinger helt i front på de japanske marked.Det er kun få dage siden, at den svenske nationalbank meddelte, at den ville introducere en såkaldt ‘e-krona.’