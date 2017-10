Ny Uber-CEO til krisemøde i London efter forbud: "Vi kæmper imod myndighedernes beslutning"

Ubers nye CEO skal tirsdag mødes med transportmyndighederne i London og diskutere tjenestens fremtid i byen. London afviste for nylig af forny Ubers licens til at drive virksomhed og forbød dermed i praksis den kontroversielle kørselstjeneste.

Den nye Uber-topchef, Dara Khosrowshahi, skal tirsdag mødes med Londons transportmyndigheder og diskutere det forbud af tjenesten, der i praksis blev nedlagt i sidste måned.Det skriver The Guardian Transportmyndighederne i London afviste 22. september at forny Ubers tilladelse til at køre i byen, og dermed er bliver tjenesten i praksis forbudt.Forbuddet er katastrofalt for Uber, der har mere end tre millioner brugere og 40.000 chauffører i den engelske hovedstad, og derfor tager den nye CEO nu til London for at mødes med Mike Brown, der er chef for myndigheden ”Transport for London”.”Vi kæmper imod myndighedernes beslutning. Men vi gør det velvidende, at vi også selv er nødt til at ændre os”, skriver Khosrowshahi i et åbent brev.Londons transportmyndigheder afviser på forhånd, at mødet kan påvirke afgørelsen, men på opfordring fra byens borgmester byder man alligevel Ubers CEO velkommen.Uber har allerede anket beslutningen, og de mange chauffører har fået tilladelse til at køre videre, så længe sagen står på.