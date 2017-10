Formand for kommunale brugerklubber efter afgørelse: "Jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til at finde en løsning, der gør brugerklubbens aktiviteter 100 procent lovlige"

Interview: Formand Anders Bjært Sørensen fra brugerklubben SBSYS er glad, efter Ankestyrelsen i slutningen af sidste uge valgte at kende en del af klubbens aktiviteter ulovlige. "For afgørelsen viser utvetydigt, at vores primære aktivitet er fuldt lovlig og inden for gældende regler," lyder det fra formand Anders Bjørt Sørensen

I sidste uge afsagde Ankestyrelsen en kendelse, der fastslår, at kommunernes og regionernes deltagelse i brugerklubben SBSYS ikke er lovlig.Alligevel er formand for SBSYS, Anders Bjært Sørensen, glad."Vi er glade for Ankestyrelsens udtalelse. Nu er der endelig kommet klarhed over lovligheden af vores aktiviteter," siger han.Sagen drejer sig om, at en række stemmer i branchen har været utilfredse med, at SBSYS har solgt licenser til andre en kommuner og regioner.Det har blandt andet Dansk Erhverv kaldt skadeligt for it-markedet, men nu er stridigheden altså løst.Det kan virke mærkeligt, at formanden for en klub, der er kendt ulovlig, er glad.Men SBSYS-formanden ser muligheder i kendelsen, da årsagen til at kommunerne og regionernes deltagelse kendes ulovlig, er en mindre del af klubbens aktiviteter.Klubben sælger nemlig licenser til andre end kommuner og regioner, og netop den detalje finder Ankstyrelsen afgørende for, at deltagelse i "klubben" altså er ulovlig.Ankestyrelsen finder nemlig at der ikke er tale om salg af overkapacitet, men derimod reel erhvervsaktivitet, og det må kommuner og regioner ikke bedrive."Ankestyrelse siger utvetydigt, at vores primære aktivitet - som er er at være en brugerklub af kommuner og regioner, der sammen ejer og forvalter en it-løsning - er fuldt lovlig og inden for gældende regler. Det er vi glade for, at der nu endelig kommer klarhed over," siger Anders Bjært Sørensen."Derimod er den licensmodel, vi har for forskellige offentlige selskaber, der anvender SBSYS-systemet med en licensbetaling til brugerklubben, ikke lovlig ifølge Ankestyrelsens opfattelse."I det Ankestyrrelsen har fastslået, at den primære aktivitet i klubben er lovlig, håber formanden for brugerklubben, at den kan justere sine aktiviteter og køre videre."Det er kun omkring fem procent af brugerklubbens økonomi, der kommer fra licensholderne, men vi skal selvfølgelig have fundet en løsning på dette problem snarest muligt," siger Anders Bjært Sørensen."Jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til at finde en løsning, der gør brugerklubbens aktiviteter 100 procent lovlige, men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvordan vi løser dette."