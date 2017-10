Vi tvinges konstant til at oprette nye profiler på nettet: Det er møgirriterende, og det går ud over både brugervenligheden og it-sikkerheden

Klumme: Man kan snart ikke foretage sig noget på nettet uden at skulle oprette en ny profil. Det er møgirriterende, og det går ud over både brugervenligheden og it-sikkerheden.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Også rekruttering bliver mere digital og social: ”SocialMedia Boost har enormt potentiale” Det er svært at ramme it-profiler, og det skaber efterspørgsel på databaseret jobannoncering, der gør netop dét. Derfor lanceres SocialMedia Boost. | Læs mere

Hvorfor er det egentlig nødvendigt at oprette profiler her, der og alle vegne, bare fordi noget foregår på nettet?

Når der skal bookes et bord på en restaurant...

Efterhånden kan man ikke foretage sig ret meget på nettet uden at skulle oprette en ny profil. Det er møgirriterende, og det går ud over både brugervenlighed og it-sikkerheden.

Når der skal bestilles tid ved mekanikeren...

Som forbruger mister man overblikket over, hvilke brugernavne og adgangskoder, man har anvendt forskellige steder. For at undgå det, forsøger mange af os så at forsimple adgangskoden, så den er til at huske.

Annonce:

Du vil gerne reservere et bord til fredag klokken 18.00? Så skal du bare lige oprette en profil...Nogenlunde sådan lød den besked, jeg blev mødt af, da jeg for nogle uger siden havde et ønske om at aflægge en populær restaurant et besøg.Via restaurantens booking-side, som en ekstern leverandør står bag, fik jeg at vide, at jeg bare lige skulle oprette en profil med et kodeord, før reservationen kunne foretages.Jeg bukkede under for kravet, for jeg havde travlt. Men det satte nogle tanker i gang.For hvorfor er det egentlig nødvendigt at oprette profiler her, der og alle vegne, bare fordi noget foregår på nettet? Havde jeg i stedet ringet til restauranten, havde en venlig tjener bare bedt om mit navn og eventuelt mit telefonnummer for at foretage samme reservation.I sidste uge ville jeg bestille en tid til min bil hos mekanikeren. Også her blev jeg opfordret til at booke via nettet - og også her blev jeg så mødt med kravet om at skulle oprette en profil.Hos mekanikeren giver det dog trods alt mere mening, da det er et sted, jeg forventer at vende tilbage til, og da mekanikeren via min profil kan se detaljerne om bilen.Men der er flere eksempler: Hvis du vil bestille en billet til biografen, bliver du også mødt med kravet om, at du skal oprette en profil.Hvis du klikker på 'uden profil', tvinges du fortsat til at udfylde følgende felter: Fornavn, efternavn, telefon, email og adgangskode.Profil-kravet findes også i mange webbutikker, når man ønsker at købe et par nye sko eller gerne vil bestille en æske chokolade, der skal sendes til en bekendt.Efterhånden kan man ikke foretage sig ret meget på nettet uden at skulle oprette en ny profil. Det er møgirriterende, og det går ud over både brugervenlighed og it-sikkerheden.Der er flere årsager til, at så mange virksomheder på nettet ønsker, at kunderne skal oprette en profil.Den mest oplagte er nok, at man på den måde knytter kunden (tror man i hvert fald) tættere til virksomheden, og at man via profilen kan få en masse viden om kundens aktiviteter. Hvor ofte har han/hun handlet, og hvad køber kunden typisk?Man får også mulighed for at indsamle data om mange kunder, så man kan få det store overblik over eksempelvis alderssammensætningen, og hvor kunderne bor.I nogle tilfælde giver det god mening. Eksempelvis når det er mekanikeren. I andre situationer er det bare med til at gøre det besværligt at være kunde - eksempelvis når der skal bookes et bord på en tilfældig restaurant, som man formentlig kun har tænkt sig at besøge den ene gang.Jeg har især et problem med profil-kravet, når vi taler webshops. Hvis jeg som kunde betaler den fulde pris for varen, bør selve handlen også være baseret på den præmis. Når jeg går ind i en butik, bliver jeg jo ikke bedt om at oprette en profil for at kunne gennemføre købet.Undtagelsen er, når vi eksempelvis taler abonnementstjenester, hvor det giver god mening, at man skal have en profil. Det er også fair nok, at man fårfor at oprette en profil i en webshop, der handler med tøj. Det skal bare ikke være et krav.Det er også i orden, at man skal oprette en profil for eksempelvis at kunne anvende Facebook. Her er der tale om, at man får gratis adgang til en tjeneste, hvorfor man til en vis grad må affinde sig med selv at være en form for produkt (via sin profil), dels er det også en nødvendighed, at man er oprettet med navn og billede etc.Men kravet om, at man skal oprette en profil, bliver man i dag ganske enkelt mødt af for ofte. I mange tilfælde er kravet både ulogisk og urimeligt.Det går ud over brugervenligheden, at man skal oprette en profil, fordi det tager tid, og fordi man som kunde i virkeligheden bare ønsker at booke et bord på en restaurant eller en tid ved frisøren - ikke at være medlem af en ny klub eller lignende.Hvad værre er: Det går ud over it-sikkerheden og privacy, når man hele tiden skal oprette nye profiler.Som forbruger mister man nemlig overblikket over, hvilke brugernavne og adgangskoder, man har anvendt forskellige steder. For at undgå det, forsøger mange af os så at forsimple adgangskoden, så den er til at huske.Det er - selvom det hjælper - en dårlig idé.Det er også et problem, at ens email pludselig havner på alle mulige nyhedsbrev-lister, fordi man glemte at fjerne et flueben under profil-oprettelsen.Og det er et problem, at ingen af os nogensinde rent faktisk får nærlæst de betingelser, man siger ja til, når man opretter en ny profil. Hvad må de data, du taster ind, konkret bruges til?Profiler skal anvendes, hvor det giver mening - og de skal undgås, når de ikke giver nogen mening.