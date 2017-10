Ny Google Pixel på onsdag? Det ved vi om Googles store telefonlancering

Google Pixel 2XL Foto: Androidpolice.com

Google afholder en stor lanceringsfest 4. oktober. Allerede nu ved vi en hel del om de to (tre) kommende smartphones fra Google.

Annonce:



Annonce:

Et lækket pressefoto af en (måske) Google Pixel 2 XL. Foto: Android Police

4. oktober afholder Google et storstilet launch-event, hvor nye Pixel-telefoner lanceres.Ligesom sidste år - og ved de fleste andre store smartphone-lanceringer - ved vi allerede en del om de kommende telefoner, heriblandt specifikationer og hvem der har produceret dem.Og taler rygterne sandt, er det ikke kun to, men tre nye smartphones, der bliver udgivet.Datoen er i hvert fald helt fast. Nedenstående YouTube-video lægger op til et stort event 4. oktober, og i den dertilhørende tilmeldingssites kildekode finder du referencer til “pixel-teaser.”Altså er den god nok.Der har længe været snak om, at Google ville lancere hele tre versioner af Google Pixel 2: Google Pixel 2, Pixel 2 XL og en Pixel Ultra, der ligesom iPhone X skulle være større og mere avanceret.Medier som Android Police melder dog, at mindst en af de tre omtalte telefoner er blevet skrottet, så der kun er en PIxel 2 og Pixel 2 XLUanset hvad vil vi nok komme til at se mindst to telefoner.Som det ser ud nu vil Google Pixel 2-telefonen blive produceret af HTC, hvis Pixel-afdeling netop er blevet opkøbt af Google selv, og den større Google Pixel XL 2blive produceret af LG.Ligesom forgængerne forventer vi kun det bedste af de to nye Pixel 2-telefoner.Forskellige rygter lyder på processoren. Den kendte og ofte ret præcise læk-jounalist Evan Blass melder ud om en endnu ukendt Snapdragon 836-processor, der vil gøre Pixel 2 og Pixel 2XL hurtigere and andre Android-telefoner på markedet.Andre melder dog, at Pixel 2/2XL begge vil få den allerede kraftige Snapdragon 835-processor ligesom langt de fleste andre Android-telefoner på markedet.Andre rygter lyder på, at Pixel 2 ikke vil have et dualkamera, som mange andre Android-telefoner ellers har. Dog var kameraet i sidste års Pixel-telefon det bedste på markedet indtil for nylig, så vi forventer et tilsvarende godt kamera i Pixel 2.Ligeledes forlyder det, at Pixel 2’s kanter bliver trykfølsomme ligesom på HTC’s U11-telefon, hvilket igen lægger op til, at det er HTC, der står bag Pixel 2.Desuden vil Pixel 2 & Co komme med Android 8 (Oreo) installeret, og der er også taler om en skærm af typen AMOLED, så den kan bruges sammen med Googles DayDream VR-headset.Der kører en del rygter omkring designet, men samlet set virker det ikke til, at der vil være den store forskel på Pixel 2 og den gamle Pixel.Det vil sige, at den stadig vil have markante og tydelige kanter omkring skærmen i top og bund og altså ikke være som eksempelvis Samsungs S8’er eller den kommende iPhone X.Pixel 2 XL ser ud til at have mindre kanter omkring skærmen, hvilket også betyder, at den kan have en større skærm end sidste års Pixel XL uden at være markant større i lommen.Det er endnu uvist, om Pixel 2/2XL overhovedet kommer til Danmark. Den første Pixel-telefon gjorde ikke, og man var nød til at bestille telefonen fra England, hvis man ville være med på moden.Sidste års Pixel-telefon kostede knap 649 dollars for en 32GB model (cirka 4.200 kroner før dansk moms og told), og den pris forventes ikke at blive mindre.Man kan kun håbe, at Google Pixel 2 kommer til Danmark, men blandt andet Google Assistants manglende danskkundskaber har været en af grundene til det danske fravær.