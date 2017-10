Kampen om at 'eje' internet of things spidser til: Google klar med ny platform i kampen mod Amazon og Microsoft

Både Microsoft, Amazon og senest Google forsøger at positionere sig med deres IoT-platforme. Der er et voksende behov for en bedre og mere sikker håndtering af de mange IoT-enheder.

Google fortsætter med at udvide Google Cloud, it-gigantens portefølje af produkter, teknologier og services i skyen, der er rettet mod erhvervskunderne.Som det også er tilfældet hos konkurrenterne Amazon Web Services og Microsoft Azure, er internet of things et vigtigt satsningsområde for Google.Alle it-giganterne vil nemlig gerne spille en afgørende rolle inden for internet of things ved at eje den centrale platform til rådighed.I forbindelse med udviklerkonferencen Google I/O tidligere i år lancerede selskabet Google Cloud IoT Core, og nu er løsningen netop blevet bredt tilgængelig i beta. Det meddeler Google i et blogindlæg Google Cloud IoT Core beskrives som en service på Google Cloud-platformen, der hjælper kunderne med at tilslutte og styre IoT-enheder i stor skala.Både større virksomheder inden for eksempelvis transport og sundhed og mindre tech-startups har eksperimenteret med Googles IoT-servicen siden foråret.Der er næppe tvivl om, at Google - som flere af konkurrenterne - håber at kunne positionere sig som en form for platform for IoT med den nye løsning.Netop håndteringen af de mange milliarder IoT-enheder, der er i spil, er af mange eksperter blevet betegnet som en alvorlig sikkerhedsudfordring.Analysefirmaet ABI Research har for nylig estimeret, at der i 2021 vil være 48,8 milliarder enheder på verdensplan, der er koblet op til internettet og dermed indgår i IoT-økosystemet.Desværre bygger langt fra alle IoT-enheder på standarder, og sikkerheden er også vidt forskellig på de mange milliarder enheder, advarede ABI Research i samme forbindelse.“Det er et flygtigt, fragmenteret og eksperimenterende økosystem. Derfor er det også meget sårbart over for cybertrusler. En succesfuld implementering og udbredelse af IoT-teknologier vil afhænge af, at man kan stole på enhederne og den underliggende infrastruktur.”Konceptet med Google Cloud IoT Core er grundlæggende, at man kan monitorere, styre og analysere de enheder, man har i spil i en IoT-løsning.Det er tænkt som en central platform for leverandører på området, men også som en platform for innovative IoT-services, som mindre startups kan udnytte.Google er dog ikke ene om at forsøge at komme til at spille en central rolle inden for IoT. Microsoft har eksempelvis sin Azure IoT-løsning, og Amazon står bag AWS IoT Platform.