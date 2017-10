Otte danske myndigheder undersøgt af Datatilsynet - de syv bryder persondataloven

Der er omfattende eller meget omfattende mangler i forhold til persondataloven hos syv af otte statslige myndigheder, som netop er blevet undersøgt af Datatilsynet.

En række statslige myndigheder har store problemer med at efterleve persondataloven.Det oplyser Datatilsynet i en ny orientering.“Vores stikprøver viser, at databeskyttelsen – hos syv ud af otte af de statslige myndigheder – har omfattende eller meget omfattende mangler.""Den mangelfulde databeskyttelse bekræfter desværre i vidt omfang en kedelig tendens hos de offentlige myndigheder, som vi fører tilsyn med,” lyder det i en udtalelse fra Datatilsynet.Datatilsynets oplyser, at undersøgelsen er baseret på en skriftlig indsamling af oplysninger ved brug af spørgeskemaer og opklarende spørgsmål efterfølgende.Datatilsynet har fokuseret på områder, hvor persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen stiller en række formelle krav.“Det er en del af det værn, som skal være med til at forhindre, at personoplysninger kommer på afveje eller kan tilgås af uvedkommende,” forklarer Datatilynset.Samtidig udtaler lederen af Datatilsynets tilsynsenhed, kontorchef Jesper Husmer Vang:”Vores undersøgelse er fokuseret på en række af de grundlæggende pligter: Man skal have sikkerhedsregler og aftaler med sine databehandlere, og man skal foretage tilsyn og påse, at sikkerheden er på plads, både i eget hus og hos eksterne databehandlerne.”“Sager som CSC-hackersagen har vist, at netop sikkerheden hos databehandlerne er rigtig vigtig.”“Vi er således tidligere stødt på de samme problemer i forbindelse med vores tilsyn med en række kommuner og med regionerne.”“Jeg vil gerne komme med en kraftig opfordring til alle danske myndigheder og virksomheder om at forøge fokus på databeskyttelsen både hos dem selv og hos deres leverandører. De krav, som i dag følger af persondataloven, går ikke væk med den nye databeskyttelsesforordning – tværtimod – så det handler om, at organisationer, der behandler personoplysninger, skal se at få styr på deres data og deres databehandlere”.Datatilsynet skriver samtidig, at de mangler, som undersøgelserne har påvist, giver Datatilsynet grund til at udtale kritik.er udtalt til fire statslige myndigheder. Det drejer sig om Beskæftigelsesministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Vejdirektoratet og Sundhedsdatastyrelsen.er udtalt til tre statslige myndigheder. Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, Rigspolitiet og Rigsadvokaten.“Datatilsynet har anmodet myndighederne om at redegøre for, hvilke skridt der vil blive taget for at sikre en bedre efterlevelse af persondataloven fremover – på de punkter, hvor der er fundet mangler.”Den ene myndighed, der ikke får nogen kritik, er Udbetaling Danmark.