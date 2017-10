5.000 Amazon-ansatte arbejder udelukkende på Amazons ambitiøse tale-projekt

Amazon satser stort på Alexa. I øjeblikket er der 5.000, der arbejder på projektet og hundredvis af åbne stillinger.

5.000 medarbejdere.Så mange Amazon-folk arbejder i øjeblikket på at udvikle Amazons intelligente assistent Alexa.Det afslørede David Limp, der chef for tjenester og enheder hos Amazon, for nylig ifølge det amerikanske erhvervsmedie QZ Dermed er antallet af medarbejdere på projektet blevet fem-doblet siden sommeren 2016, hvor Amazons administrerende direktør Jeff Beezos oplyste, at der på daværende tidspunkt var 1.000 ansatte, der arbejdede på Alexa.Det er dog blot en brøkdel af Amazons samlede medarbejderstab på 382.400, hvor en ikke ubetydelig del dog arbejder med lager- og logistik.Overført til danske forhold er Amazons Alexa-hold betydeligt større end Danmarks næststørste it-virksomhed KMD, der har lige knap 3.000 ansatte.Ifølge QZ har Amazon desuden i øjeblikket over 400 jobopslag, der drejer sig om stillinger der stillinger der relaterer sig til Alexa.Der er så ledes ingen tvivl om, at Amazon satser stort på, at digitale stemmestyrede assistenter bliver den næste store platform.Så sent som i sidste uge afslørede Amazon således to nye Echo-højttalere, der er udstyret med Alexa, hvor af den billigste koster blot 99 dollar - knap 630 kroner.