Morgen-briefing: CGI overtager Affecto - fusionerer i Danmark / Ikke plads til alle mand - så nu bygger Elbek & Vejrup til / En af chipindustriens ‘fædre’ færdig i businesss

CGI overtager Affecto - fusionerer i Danmark. Ikke plads til alle mand - så nu bygger Elbek & Vejrup til. En af chipindustriens ‘fædre’ træder tilbage. Bureaukrati og ringe kompetencer bremser inderne

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne tirsdag morgen.Efter et par måneders forberedelse ligger det nu klart, at CGI overtager det finske it-selskab Affecto.CGI afgav bud på det finske selskab i august og har nu sikret sig ja fra 94 procent af aktiekapitalen i Affecto. Det er nok til, at de resterende seks procent kan tvangsindløses.CGI oplyser, at målet med opkøbet er at ‘blive den stærkeste leverandør af datadrevne business services i Norden.”“Ved at slå os sammen med Affecto bliver vi den stærkeste partner i Nordeuropa, når det drejer sig om at hjælpe virksomheder og den offentlige sektor med digital transformation - herunder analyse, kunstig intelligens og automatiserings-løsninger,” lyder det fra CGI, der stammer fra Canada og globalt har 70.000 ansatte.Indtil videre fortsætter de to selskaber som selvstændige enheder, men det er planen, at de skal fusioneres heltover de kommende måneder.CGI har i Norden omkring 8.000 medarbejdere, hvoraf de godt 500 sidder i Danmark. Affecto har i alt omkring 1.000 medarbejdere - herunder omkring 70 medarbejdere i Danmark.CGI Danmark omsatte i fjor for omkring 800 millioner kroner herhjemme og kom ud med et overskud før skat på 74,1 millioner kroner, viser tal fra Computerworlds Brancheguiden. CGI betaler 4,55 euro per aktie i Affecto, hvilket prisfastsætter selskabet til 98 millioner euro - omkring 729 millioner kroner - har partnerne tidligere meddelt. Aarhusianske Elbek & Vejrup forventer så kraftig tilgang af både opgaver og mandskab i de kommende år, at selskabet nu har bygget en tilbygning på 3.000 kvadratmeter i forbindelse med hovedkvarteret på Tangen i Aarhus N.“Vi forventer fortsat vækst både organisk og via opkøb, og vi er altid på udkig efter virksomheder, der strategisk passer ind i vores forretningsmodel,” lyder det fra virksomheden.Tilbygningen bliver også stort nok til, at andre virksomheder kan leje sig ind. Dem opfordrer Elbek & Vejrup til at kigge forbi.“Står du og mangler lokaler og ønsker nogle inspirerende fysiske rammer, så er Tangen 6 måske stedet, du leder efter. Vi stiller en lang række faciliteter til rådighed så som mødelokaler, konferencerum, mulighed for videokonferencer, frokostordning fra Cheval Blanc samt take away, fitnessfaciliteter, fysioterapeut, massør, it-service ved driftsproblemer, receptionsservice, viceværtsordning, kontormøbler m.v.” lyder det fra selskabet.Du har måske nok aldrig hørt om Morris Chang, men sandsynligheden for at du har anvendt et af hans produkter er ikke desto mindre høj. Og nu meddeler han, at han trækker sig tilbage til sommer for at hellige sig alderdommens sysler.Morris Chang er grundlægger af Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), som er verdens største chip-støberi og storleverandør til iPhone. Selskabet har en markedsværdi på lige under 1,2 billioner kroner.Den 86-årige Morris Chang er bredt anerkendt som manden, der indledte hele det taiwanske chip-eventyr, da han som 56-årig etablerede TSMC i 1987 på en ide om, at chip-firmaer ikke behøvede at have deres egne fabrikker. Den ide har siden vundet indpas mange andre steder.Han havde tidligere arbejdet i 25 år for Texas Instruments.Morris Chang har - som altid - helt styr sagerne, og hans efterfølger er forlængst blevet kørt i position. Ny formand for kæmpefirmaet bliver Mark Liu, der siden 2013 har været co-CEO for firmaet sammen med C.C. Wei, der nu bliver ene CEO.Indiens ambition om følge med kineserne som et ‘powerhouse’ inden for smartphone-produktion står i stampe.Grund: Der mangler kompetencer blandt arbejderne og underleverandør af dele kæmper så meget med komplicerede skatte-regler og bureakrati, at industri-udviklingen går uhyre langsomt.Det er ellers tre år siden, at premiereminister Narendra Modi under sloganet ‘Make in India’ lancerede de storstilede planer, der skulle skabe millioner af job til inderne.Indien er et af de hurtigst voksende smartphone-markedet i verden, men produktionen af dele udføres trods lave løn-omkostninger stort set totalt i lande uden for Indien.Til gengæld samles telefoner til lokalmarkedet på grund af told-regler ofte i Indien.