Region: Bøvl med Android og iOS 11 forsinker hjertestartere i nødsituationer

Frivillige i Region Syddanmark har svært ved at rykke ud i tide med hjertestartere. Bøvl med iOS 11 og Android betyder, at de frivillige ikke får besked, når der er brug for dem.

Det er fuldstændig standard, at nye versioner af iOS og Android giver problemer med forskellige apps. Men i Region Syddanmark koster de problemer lige nu dyrebare minutter, når en borger får hjertestop.Regionen har et system, der via en smartphone-app automatisk tilkalder frivillige med en hjertestarter i nærheden, når en ambulance rykker ud til et hjertestop - Men appen virker ikke med iOS 11 og Android Oreo.”Vi oplever et stigende antal problemer, som jeg tror hænger sammen med de nye versioner afAndroid og IOS,” siger Kim Ahlers, der er leder af AMK-vagtcentralen, til Version2 Mere konkret er problemet, at applikationen hos de frivillige fryser, lukker ned eller flimrer så meget, at de frivillige ikke kan aflæse den adresse, de skal hen til.Alarmcentralen er i dialog med leverandøren, FirstAED, og i mellemtiden kan de frivillige tilkaldes via SMS.Det er dog en del mindre effektivt, da applikationen – når den virker – kan tilkalde de frivillige, der er tættest på hjertestoppet.