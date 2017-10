Microsoft stopper festen: Lukker musiktjenesten Groove og indleder samarbejde med Spotify

Microsoft lukker sin musiktjeneste Groove og anbefaler i stedet Spotify.

De danske Groove-brugere kan med rette finde frem til den klassiske Kim Larsen-sang, “Om lidt blir her stille.”For fra 31. december lukker Microsoft endegyldigt ned for sin musiktjeneste Grove efter to års kamp mod Spotify.Det skriver Microsoft i et blogindlæg Inden længe stopper Microsoft med at sælge månedlige abonnementer til tjenesten. Det er planen, at streamingen af musik stopper helt til nytår.Har nogen købt abonnement længere frem i kalenderen end slutdatoen, vil de få refunderet beløbet.Microsoft re-brandede sin Xbox Music-app fra Windows 8-æraen til Groove Music for at tage kampen op mod Spotify, Google Music og efterfølgende også Apple Music, men måtte altså give op.Groove vil i fremtiden stadig blive brugt som en MP3/OneDrive-afspiller for dem, der stadig har musik liggende på harddisken eller i skyen.Har du playlister liggende i Groove, vil Microsoft samarbejde med Spotify for nemt at overføre playlister til Spotify-tjenesten.Microsoft og Spotify har tidligere samarbejdet for at få udviklet Spotify-apps til Windows 10, så det er et naturligt skridt for Microsoft.Groove-brugere vil i den kommende fremtid blive anbefalet at skifte til Spotify i appen.Med Grooves endeligt er det slut med Microsofts mislykkede musikeventyr. Microsoft prøvede tidligt at konkurrere med Apples iTunes og iPods med Zune-programmet og Zune-MP3-afspillere, men det fik aldrig den succes, som Microsoft håbede på.