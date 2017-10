Vild jubel i open source-miljøet: Microsoft har netop taget afgørende skridt med storsatsning på open source

Efter flere års tilløb tager Microsoft nu det afgørende skridt og erklærer den totale satsning på open source.

Microsoft har over de senere år gradvist omfavnet open source mere og mere.Det sker både på det teknologiske, politiske og organisatoriske plan, og nu har selskabet netop taget det afgørende skridt, der i dén grad understreger, at Microsoft mener det seriøst med open source-snakken.Microsoft slutter sig nemlig til interesseorganisationen Open Source Initiative (OSI) - og det er endda som hovedsponsor.OSI skriver , at Microsoft i flere år har været involveret i open source-projekter og udviklermiljøet, men at dette er det hidtil mest dramatiske skridt for selskabet."Dette er en afgørende milepæl for OSI og open source software-bevægelsen i bred forstand,” udtaler Patrick Masson, der er general manager og bestyrelsesformand i OSI.Han uddyber, hvorfor Microsofts beslutning er så afgørende:“Jeg tror ikke, at der findes noget stærkere bevis på open source -modenheden, -levedygtigheden, -interessen og -succesen end, at man ikke alene har Microsofts anerkendelse, men også støtten som sponsor og deltagelsen som bidragsyder til så mange open source-projekter og -miljøer.”OSI ridser samtidig Mocrosoft open source-rejse op. Den begyndte i 2005, da Microsoft Community License blev lanceret. I 2007 kom Microsoft Permissive License.Det var dog først i 2014, at mange for alvor forstod, at Microsoft mente open source-snakken seriøst, da Microsoft gjorde .NET tilgængelig som open source.Siden er blandt andet Visual Studio Code og Typescript også blevet open source-projekter.Microsoft skriver selv i et blogindlæg, at selskabet vil fortsætte med at øge investeringen i open source-projekter, og at The Open Source Initiative er omdrejningspunktet for hele open source-miljøet.“Dagens annoncering repræsenterer et nyt skridt i Microsofts open source-rejse og i forhold til vores øgede rolle som fortaler for brugen af, bidrag til og frigivelsen af open source-software, både sammen med vores kunder og i økosystemet generelt.”Microsoft satsning på open source kommer allerede i dag konkret til udtryk i selskabets egne produkter.Eksempelvis blev det tidligere i år muligt at hente forskellige Linux-distributioner, eksempelvis Ubuntu, via Microsofts egen app-butik og afvikle open source-systemet direkte fra Windows-skrivebordet. Det sker via Windows Subsystem for Linux (WSL).